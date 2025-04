Służby nie podały nazwisk aresztowanych osób, ale oskarżyły całą czwórkę o spiskowanie w celu „obniżenia kosztów produkcji i zwiększenia zysków”. SBU stwierdziła, że wojskowy i urzędnik kontroli jakości „celowo zignorowali” wadliwą amunicję i sfałszowali dokumentację, aby ukryć spisek.

„W rezultacie na linię frontu trafiło 120 000 bezużytecznych pocisków” – dodano. Jeśli zostaną uznani za winnych, czterem zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia – poinformowała SBU.

Ukraina próbuje zwiększyć produkcję amunicji

Amunicja artyleryjska ma szczególne znaczenie dla ukraińskiej armii, ponieważ wojna przerodziła się w długotrwały konflikt na wyniszczenie. Ukraina stara się zapobiec niedoborom amunicji, nad których dostawami intensywnie pracują Europa i Stany Zjednoczone. Kijów próbuje zintensyfikować lokalną produkcję sprzętu obronnego, a europejscy sojusznicy w ostatnim czasie zmienili strategię, dążąc do zwiększenia zdolności tego kraju do produkcji wystarczającej ilości broni do własnej obrony, a nie przekazywania gotowej broni z własnych, wyczerpujących się zapasów.

W marcu Unia Europejska poinformowała, że połowa z pakietu pomocowego o wartości 2 mld euro, pochodzącego z zamrożonych rosyjskich aktywów, została przeznaczona specjalnie na pomoc Ukrainie w zwiększeniu własnej produkcji artyleryjskiej, co jest największym pakietem tego rodzaju do tej pory.