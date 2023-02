05:49 W ciągu doby na obwód sumski spadło 17 pocisków

W wyniku ostrzału pogranicza Rosji z Ukrainą w obwodzie sumskim nikt nie ucierpiał. Nie ma też informacji o zniszczeniach.



05:23 Sky News: Ministerstwo Finansów informuje, że nie ma dodatkowych pieniędzy na armię

Lord George Robertson, ostatni brytyjski sekretarz generalny NATO przyznaje, że jest zaniepokojony tym, iż rząd zdaje się nie w pełni zdawać sobie sprawę ze skali zagrożenia stwarzanego przez Moskwę. Robertson apeluje, by Sunak zaczął zachowywać się jak "premier czasu wojny".

04:54 Pierwszy czołg Leopard 2 przekazany przez Kanadę Ukrainie dotarł do Polski

Informację taką przekazała na Twitterze minister obrony Kanady, Anita Anand. "Wraz z naszymi sojusznikami, wkrótce będziemy szkolić Siły Zbrojne Ukrainy z wykorzystania tego sprzętu" - dodała.



04:28 Zełenski: Okupanci chcą dokonać czegoś symbolicznego w lutym

- Jest wiele doniesień, że okupanci chcą dokonać czegoś symbolicznego w lutym. Próbują pomścić ich ubiegłoroczne porażki. Widzimy rosnącą presję na różnych odcinkach frontu, a także presję w przestrzeni informacyjnej. Sytuacja w obwodzie donieckim jest bardzo trudna - trwają zacięte walki. Niezależnie jak ciężko jest i niezależnie jak duża jest tam presja, musimy ją przetrwać. Musimy wykorzystać każdy dzień i każdy tydzień, by wzmacniać naszą obronę na froncie, wzmacniać naszą międzynarodową pozycję, zwiększać presję na Rosję i dać naszym ludziom nowe możliwości przejścia przez ten trudny czas - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:24 Estonia zakazała kierowcom wwożenia do kraju z Rosji paliwa w kanistrach

Od 6 lutego kierowcy wjeżdżający do Estonii z Rosji nie mogą wwozić paliwa w kanistrach. Zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami mieszkańcy UE poruszający się samochodami po Rosji mogą zatankować paliwo na tamtejszych stacjach, jeśli jest to konieczne do kontynuowania podróży i powrotu na terytorium UE. Władze Estonii interpretują te przepisy tak, że kierowca ma prawo wwieźć do kraju paliwo z Rosji jedynie w baku pojazdu.



04:20 Rada Bezpieczeństwa ONZ zbierze się w poniedziałek, by rozmawiać o kryzysie humanitarnym na Ukrainie

Do posiedzenia RB ONZ dojdzie na wniosek Francji i Ekwadoru. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 16 czasu polskiego.



04:17 Ruch promów na wodach Cieśniny Kerczeńskiej wstrzymany ze względu na złe warunki pogodowe

Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych okupowanego przez Rosjan Krymu informuje, że ruch promów na wodach Cieśniny Kerczeńskiej został wstrzymany ze względu m.in. na silny wiatr (do 20 m na sekundę).