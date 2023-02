Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 348 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zelenski, mówi o rosnącej presji na różnych odcinkach frontu.

Słowa Skibickiego cytuje agencja Ukrinform.

Reklama

Zdaniem przedstawiciela wywiadu wojskowego Ukrainy Rosjanie zamierzają prowadzić ofensywę w obwodach donieckim i ługańskim na wschodzie (obwody te składają się na Donbas), a także w obwodzie zaporoskim na południu kraju.



- Ważne jest zdobywanie na czas danych o rezerwach, przydziałach i gwałtownych zmianach potencjału jednostek wroga. Na przykład w styczniu 2023 roku zarejestrowaliśmy, że Rosja planuje zmobilizować od 300 do 500 tysięcy żołnierzy do armii, by zapewnić wsparcie działań ofensywnych na wschodzie i południu Ukrainy wiosną i latem 2023 roku. W styczniu pojawił się rozkaz o zmobilizowaniu 500 tys. żołnierzy, oprócz 300 tysięcy zmobilizowanych w październiku 2022 roku. I jest to kolejny jasny sygnał, że Kreml nie zamierza zakończyć wojny. Ustaliliśmy, że ofensywy rosyjskich jednostek mogą mieć miejsce w obwodach donieckim i ługańskim, a także, być może, w obwodzie zaporoskim. W tym samym czasie Rosjanie będą bronić się w obwodzie chersońskim i na Krymie - mówił Skibicki.

Ofensywy rosyjskich jednostek mogą mieć miejsce w obwodach donieckim i ługańskim, a także, być może, w obwodzie zaporoskim. W tym samym czasie Rosjanie będą bronić się w obwodzie chersońskim i na Krymie Wadym Skibicki, przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy

Reklama

Zdaniem przedstawiciela ukraińskiego wywiadu mobilizacja w Rosji potrwa do dwóch miesięcy, ale realizacja tego planu jest bezpośrednio zależna od możliwości wyposażenia rosyjskich rezerwistów i jednocześnie od poziomu, jakości i tempa zachodnich dostaw dla ukraińskiej armii.



Skibicki podkreślił, że możliwość uderzeń precyzyjnych na zgrupowania rosyjskich oddziałów, tak jak miało to miejsce w okupowanej przez Rosjan Makijiwce (w ataku na szkołę, w której mieli stacjonować rosyjscy żołnierze, zginąć mogło nawet kilkuset rosyjskich żołnierzy), są "potężnym narzędziem presji psychologicznej na wroga".



4 lutego Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informował o przegrupowaniu rosyjskich wojsk na różnych odcinkach frontu. Główne wysiłki Rosjan mają skupiać się obecnie na prowadzeniu ofensywy w rejonie Łymanu, Bachmutu, Awdijiwki i Nowopawłiwki.