Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić obowiązek uwierzytelniania przy dostępie do ksiąg wieczystych?

W jaki sposób wprowadzenie obowiązku uwierzytelnienia może wpłynąć na pracę notariuszy i bankowców?

Jakie alternatywne rozwiązania proponują notariusze w zakresie uwierzytelnienia przy dostępie do ksiąg wieczystych?

Ministerstwo Sprawiedliwości uznało, że dane dotyczące nieruchomości powinny być lepiej chronione i przygotowało projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Zmienia on zasady dostępu do rejestru ksiąg wieczystych (KW) przez wprowadzenie uwierzytelnionej weryfikacji użytkowników. Każda. Każda osoba, która zechce sprawdzić treść KW będzie musiała potwierdzić swoją tożsamość – stacjonarnie. w punkcie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, legitymując się dowodem tożsamości lub online, logując się przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej poprzez np. profil zaufany.

Notariusze, choć zgadzają się z ministerstwem, że dane z KW powinny być lepiej chronione, to uważają, że obowiązek uwierzytelniania tożsamości nie powinien dotyczyć osób wykonujących zawód zaufania publicznego i urzędników państwowych.

Notariusze potrzebują łatwego dostępu do ksiąg wieczystych

– Aby zapoznać się z treścią księgi wieczystej notariusze każdorazowo musieliby logować się do węzła krajowego w celu identyfikacji. Podobną drogę zapoznania się z treścią księgi wieczystej przechodziliby pracownicy kancelarii, w tym aplikanci notarialni. Takie rozwiązanie znacznie skomplikuje możliwość codziennego i wielokrotnego przeglądania ksiąg wieczystych, a co za tym idzie zmniejszy bezpieczeństwo obrotu – mówi notariusz Tomasz Karłowski, prezes Rady Izby Notarialnej w Warszawie.