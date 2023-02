Suski: Poprawka do ustawy wiatrakowej? Ludzie martwili się o wiatraki w ogródku

- Do mnie piszą stowarzyszenia obrońców klimatu, obrońców ziemi, rolnicy, którzy bardzo obawiają się, że będą mieli wiatraki w ogródkach. Tak jak było to przed wprowadzeniem ustawy ograniczającej - powiedział na antenie RMF FM Marek Suski, mówiąc o poprawce do tzw. ustawy wiatrakowej.