Nowa koncepcja historii Rosji została zatwierdzona ostatnio na posiedzeniu Rady Ekspertów ds. rozwoju edukacji historycznej. Na jej czele stoi minister edukacji i nauki Walerij Falkow. Od 1 września historia Rosji będzie przedmiotem obowiązkowym w każdej rosyjskiej uczelni wyższej. Student powinien spędzić z tym przedmiotem co najmniej 144 godzin (dwie lekcje tygodniowo).

– Mamy wielki cel: wychowanie obywatela, uświadamiającego sobie swój związek z historią Rosji, poczuwającego się do odpowiedzialności za jej teraźniejszość i przyszłość – tłumaczył Falkow, cytowany przez lokalne media. W tworzeniu nowej koncepcji historii współuczestniczył też szef Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego Siergiej Naryszkin, na co dzień szef Służby Wywiadu Zagranicznego. Mówił o „tysiącletniej historii Rosji” i zapowiedział, że będą się przyglądać i analizować jakość jej nauczania w uniwersytetach. W 100-stronicowej koncepcji znajdziemy informacje m.in. o „polskim powstaniu” 1863 roku, od lat kremlowscy historycy celowo pomijają fakt udziału wielu narodów dawnej Rzeczpospolitej w powstaniu styczniowym. Agresja na Polskę w 1939 roku jest zaś przedstawiana jako „przyłączenie do ZSRR zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi”. Uwaga rosyjskich studentów ma być skupiona na „bohaterskich stronach walki Rosji za wolność i niepodległość przeciwko zagranicznym najeźdźcom”.

„W całej historii Rosji mocna centralna władza miała najważniejsze znaczenie dla zachowania państwowości narodowej” – pisze resort edukacji.

W nowym podręczniku historii do września mają zostać sformułowane też cele i przyczyny trwającej od 24 lutego 2022 roku „specjalnej operacji wojskowej”. Tak w Rosji oficjalnie jest nazywana inwazja na Ukrainę.

„Kilkakrotne propozycje Rosji o przeprowadzeniu rozmów, w których trakcie powinny zostać uwzględnione jej interesy narodowe, ale też ostrzeżenia o »czerwonych liniach«, których naruszenie zmusi Rosję do podjęcia kroków odwetowych, zostały zignorowane” – piszą autorzy całkiem nowej historii. Studentom rosyjskim opowiedzą m.in. o „poszerzeniu NATO na Wschód”, wojnie w Gruzji, o „przewrocie państwowym” w Ukrainie w 2014 roku, próbach izolacji Rosji od reszty świata, sankcjach oraz o „wstąpieniu w skład Federacji Rosyjskiej” czterech regionów Ukrainy. Nowe podręczniki historii mają też zjawić się w szkołach średnich, już zajmuje się tym były minister kultury Rosji Władimir Miedinski. Rosyjscy uczniowie nie dowiedzą się z nich o mordach w Buczy, Irpieniu czy Borodziance.