Włodzimierz Marciniak: Imperium Rosyjskie jest nie do odbudowania

Wielu Rosjan popiera Putina, bo uważa, że niezależnie od tego, kto w tej wojnie ma rację, to Rosja nie może przegrać, bo będzie jeszcze gorzej, w każdym wymiarze. Trzeba będzie płacić odszkodowania, zostanie oskarżona, że jest winna, straci prestiż międzynarodowy – mówi Włodzimierz Marciniak, politolog i sowietolog.

