Włodzimierz Marciniak: Imperium Rosyjskie jest nie do odbudowania

Wielu Rosjan popiera Putina, bo uważa, że niezależnie od tego, kto w tej wojnie ma rację, to Rosja nie może przegrać, bo będzie jeszcze gorzej, w każdym wymiarze. Trzeba będzie płacić odszkodowania, zostanie oskarżona, że jest winna, straci prestiż międzynarodowy – mówi Włodzimierz Marciniak, politolog i sowietolog.

Publikacja: 19.09.2025 06:00

Rosyjski przywódca Władimir Putin wizytujący manewry Zapad 2025

Foto: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Eliza Olczyk

Do Polski wleciał rój dronów, a Rosja opowiada, że to nie jej. Czy świat wierzy w narrację Kremla?

Niekoniecznie. Natomiast wierzy pewnie we własne przekonania i własne interesy. Nawet w Polsce spory odsetek obywateli wskazuje jako sprawcę ataku dronowego Ukrainę. Nie twierdzę, że ci ludzie ulegają rosyjskiej propagandzie. Ale kierują się własnymi uprzedzeniami lub niechęcią. Być może ujawniło się już pewne zmęczenie i niechęć części Polaków do Ukrainy, umiejętnie podsycane rosyjską propagandą i dezinformacją.

