Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 19.09.2025 06:09 Publikacja: 19.09.2025 06:00
Rosyjski przywódca Władimir Putin wizytujący manewry Zapad 2025
Foto: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS
Niekoniecznie. Natomiast wierzy pewnie we własne przekonania i własne interesy. Nawet w Polsce spory odsetek obywateli wskazuje jako sprawcę ataku dronowego Ukrainę. Nie twierdzę, że ci ludzie ulegają rosyjskiej propagandzie. Ale kierują się własnymi uprzedzeniami lub niechęcią. Być może ujawniło się już pewne zmęczenie i niechęć części Polaków do Ukrainy, umiejętnie podsycane rosyjską propagandą i dezinformacją.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Zamach na uniwersytecie w Utah przerwał karierę jednej z najciekawszych postaci amerykańskiej prawicy.
Moda wyprzedza często rozsądek i badania. Pacjenci sięgają po diety, które wymyślili sami albo przychodzą z plan...
Wśród wielu rekordów piłkarskiej Ligi Mistrzów można też odnotować najszybsze bankructwo i upadek klubu – w zale...
Izrael dokonuje ludobójstwa. To stwierdzenie faktu, a nie dowód antysemityzmu.
Jedni brali w swoje posiadanie ludzi, inni – miejsca. „Genius loci” – dziś rozumiemy przez to nastrój, aurę rozt...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas