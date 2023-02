To był dobry rok dla motoryzacji. Firmy wypłacają rekordowe premie

Producenci samochodów płacą rekordowe premie z tytułu udziału w zyskach za 2022 rok. W Mercedesie to kwota 7300 euro (ok. 34 300 zł), a w GM aż 11600 euro (ok. 54 500 zł).