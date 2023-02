Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 348 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zelenski, mówi o rosnącej presji na różnych odcinkach frontu.

Ukraiński minister obrony w rozmowie z "Ukraińską Prawdą" powiedział, że Rosjanie na pewno nie zrealizowali założeń tzw. specjalnej operacji wojskowej.

Reklama

W jego ocenie Kreml w lutym liczył na zajęcie całej Ukrainy, co się nie udało. - Teraz mają nową taktykę: skoncentrowanie, pełzające próby, powoli - powiedział Ołeksij Reznikow.

Dodał, że obecnie nie ma ryzyka rosyjskiej ofensywy z różnych kierunków. Ukraiński minister uważa, że ofensywy przeciwnika należy spodziewać się w określonych obszarach. Według niego, najgroźniejsze grupy wroga znajdują się obecnie na wschodzie i południu.

- Teraz koncentrują się, by zastosować inną taktykę. Współdziałają z jednostkami szturmowymi w kierunku Bachmutu. Przez 5 miesięcy systematycznie się tam przemieszczali, tracąc mnóstwo ludzi i sprzętu. Jeśli mówimy, że gdzieś mogą być próby ofensywne, to nasz wywiad, Sztab Generalny i nasi partnerzy mówią, że może to być na wschodzie i południu - stwierdził.

Reklama

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraina: Minister obrony na razie zostaje, Zełenski milczy Dawid Arachmia, przewodniczący frakcji proprezydenckiej partii Sługa Narodu w Radzie Najwyższej (parlamencie) Ukrainy, dzień po ogłoszeniu, że minister obrony, Ołeksij Reznikow straci stanowisko, wycofał się ze swoich słów.

Wykluczył on możliwość rosyjskiego natarcia z okolic Chersonia i uważa, że bardziej prawdopodobna jest ofensywa w kierunku Zaporoża.

- Ich marzeniem jest poszerzenie korytarza lądowego na Krym, aby kontynuować dostawy. Kluczowe zagrożenia to wschód, południe, a potem północ - ocenił.

- Wojna jest okrutna, krwawa i wciąż bardzo niebezpieczna. I musimy bronić naszej niepodległości, zachować się jako kraj, jako naród i wyzwolić nasze terytorium, a potem zaczniemy odbudowywać kraj. Jednak w tej chwili musimy być skupieni i skoncentrowani. Nie ma panicznych powodów do ucieczki z miast. Jedyne zagrożenie, jakie pozostaje, to uderzenia rakiet i dronów. Ale nasz system obrony powietrznej też staje się coraz potężniejszy i sprawniejszy - dodał.