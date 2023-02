Uprawnienie Prezesa NSA wynikające z art. 191 ust. 1 Konstytucji do kierowania wniosków do TK o stwierdzenie niezgodności przepisu z Konstytucją nie dotyczy jedynie ochrony majątku sędziów, a taki wniosek wpłynął - K 3/23. Ma to być przede wszystkim niezwykle ważne zabezpieczenie majątku obywateli poszkodowanych błędną linią orzeczniczą tego sądu, która przyzwalała na stosowanie niezgodnego z Konstytucją przepisu. Jednak takie wnioski nie są kierowane.