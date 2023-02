Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 348 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zelenski, mówi o rosnącej presji na różnych odcinkach frontu.

Sky News podaje jednocześnie, powołując się na swoje źródła, że "odświeżenie" brytyjskiej polityki w zakresie obronności, które miało obejmować poinformowanie o nowych planach wydatków na obronność rządu Rishiego Sunaka, może zostać opóźnione, ponieważ jego wstępne plany "nie odzwierciedlały wystarczająco zmienionego środowiska bezpieczeństwa w Europie", w której trwa wojna.



- Rząd nie jest bardzo zjednoczony - twierdzi jeden z informatorów Sky News.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Sky News: Brytyjska armia jest niezdolna do obrony kraju Wysoki rangą generał USA miał, w czasie prywatnej rozmowy, powiedzieć brytyjskiemu ministrowi obrony, Benowi Wallace'owi, że brytyjska armia "nie jest uważana za siły bojowe na najwyższym poziomie" - podaje Sky News, powołując się na źródła wojskowe.

Wcześniej brytyjska telewizja podawała, że wysoki rangą generał USA miał powiedzieć brytyjskiemu ministrowi obrony, Benowi Wallace'owi, że Stany Zjednoczone nie uważają już brytyjskiej armii za czołową armię w Europie, ze względu na lata cięć wydatków na obronność i redukowania liczebności sił zbrojnych, zwłaszcza wojsk lądowych.



Źródła, na które powołuje się Sky News twierdzą, że Wielka Brytania nie będzie w stanie zaoferować tak dużej liczby wojsk, jakiej oczekiwaliby sojusznicy, do sformowania nowej formacji w ramach NATO, która miałaby wzmocnić obronność Sojuszu w związku z wojną na Ukrainie.



Lord George Robertson, ostatni brytyjski sekretarz generalny NATO przyznaje, że jest zaniepokojony tym, iż rząd zdaje się nie w pełni zdawać sobie sprawę ze skali zagrożenia stwarzanego przez Moskwę. Robertson apeluje, by Sunak zaczął zachowywać się jak "premier czasu wojny".

W obecnym stanie, w przypadku udziału w wojnie, brytyjskiej armii amunicja skończyłaby się po kilku dniach

- Premier musi zdać sobie sprawę z faktu, że Władimir Putin wypowiedział wojnę Zachodowi - podkreśla.



Tymczasem Ministerstwo Finansów Wielkiej Brytanii - jak podaje jedno ze źródeł Sky News - "zdaje sobie sprawę z zagrożenia, wie, pod jak dużą presją znalazł się resort obrony (...)". - Ale pomimo zdawania sobie sprawy z tych zagrożeń odpowiada, że nie ma więcej pieniędzy - dodaje informator stacji.



Inflacja zmniejszyła siłę nabywczą dodatkowych 16 mld funtów, jakie resort finansów przeznaczył na obronność w 2020 roku, gdy kanclerzem skarbu był Sunak. Był to największy wzrost wydatków na obronność w Wielkiej Brytanii od czasu zimnej wojny, ale dziś źródła w resorcie obrony obawiają się, że większość tych środków pochłonie program budowy nowej floty okrętów podwodnych o napędzie atomowym.



Już wcześniej Sky News informował, że w obecnym stanie, w przypadku udziału w wojnie, brytyjskiej armii amunicja skończyłaby się po kilku dniach, a wystawienie do walki nowocześnie wyposażonej dywizji liczącej 25 do 30 tysięcy żołnierzy, ze wsparciem artylerii i lotnictwa, zajęłoby dziś brytyjskiej armii od 5 do 10 lat.



Jeden z rozmówców Sky News tłumaczy, że dotychczas w Wielkiej Brytanii zakładano, iż współczesne wojny da się zakończyć w ciągu kilku tygodni - i na takie wojny brytyjska armia przygotowywała zapasy. Tymczasem wojna na Ukrainie pokazała, że współczesny konflikt może trwać miesiącami, a nawet latami. Teraz - w związku z dostawami uzbrojenia dla walczącej Ukrainy - brytyjska armia, jak twierdzi rozmówca Sky News, "nie byłaby w stanie walczyć nawet na bardzo małą skalę przez więcej niż kilka dni".