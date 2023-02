06:51 Puszylin: Wojska rosyjskie zbliżają się do Wuhłedaru

Rosyjskie jednostki zbliżają się do Wułhedaru w obwodzie donieckim - stwierdził Denis Puszylin, stojący na czele samozwańczej, separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej, w nagraniu opublikowanym na Telegramie.



- Okolice Wuhłedaru od południa, od południowego zachodu, a nawet od zachodniej strony są teraz pod naszą kontrolą - powiedział Puszylin. Według niego sytuacja na tym odcinku frontu pozostaje „trudna”, ponieważ „Kijów przerzucił w tym kierunku brygadę piechoty morskiej, która wzmocniła stacjonujące tam jednostki”. Wyraził przy tym przekonanie, że wojska rosyjskie „będą w stanie wykonać powierzone zadania, ale w nieco dłuższym czasie”.

06:24 Kornijenko o „koalicji czołgów”: Broń to nie dobroczynność, to bezpieczeństwo

Broń, którą międzynarodowi partnerzy dostarczają Ukrainie, nie powinna być traktowana jako dobroczynność, ponieważ przede wszystkim pozwala zagwarantować bezpieczeństwo innym krajom - ocenił Ołeksandr Kornijenko, pierwszy wiceprzewodniczący ukraińskiej Rady Najwyższej, podczas sobotniego spotkania z Francuzką Joëlle Garriaud-Maylam, przewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

- Z zadowoleniem przyjmujemy „koalicję czołgów”, która została ostatecznie utworzona po kluczowych decyzjach podjętych przez Stany Zjednoczone i Niemcy. Oczekujemy, że liczba krajów, które przystąpią do ​​tej koalicji, będzie nadal rosła. Broń to nie dobroczynność. To jest bezpieczeństwo. Podczas gdy wróg zabija, my chcemy ratować życie. Podczas gdy wróg dopuszcza się ludobójstwa, my kontynuujemy „inicjatywę zbożową”. Podczas gdy wróg wystrzeliwuje rakiety, my prosimy o systemy obrony powietrznej i broń do obrony - zwracał uwagę Kornijenko.

05:55 Sobotnia relacja

Wydarzenia z 346. dnia wojny Rosji z Ukrainą można prześledzić w naszej wczorajszej relacji.