W ramach powstającego sojuszu wojskowego irańska delegacja wysokiego szczebla poleciała do Rosji na początku stycznia, aby obejrzeć planowaną lokalizację fabryki i dopracować szczegóły, aby projekt mógł ruszyć. Oba kraje zamierzają zbudować szybszy dron, który może stanowić nowe wyzwanie dla ukraińskiej obrony powietrznej.

Teheran dostarczył już Moskwie setki dronów, których użyła do atakowania celów wojskowych i cywilnych w Ukrainie. Administracja Bidena ostrzegła, że Rosja i Iran rozwijają „pełnoprawne partnerstwo obronne”. Biały Dom twierdzi, że Moskwa szkoliła irańskich pilotów do pilotowania rosyjskich myśliwców z zamiarem wysłania Teheranowi tych odrzutowców do końca roku.

W grudniu Biały Dom ostrzegł, że Moskwa i Teheran rozważają budowę wspólnej linii produkcyjnej dronów w Rosji.

W grudniu Biały Dom ostrzegł, że Moskwa i Teheran rozważają budowę wspólnej linii produkcyjnej dronów w Rosji.

Teraz rozmowy przekształciły się w konkretne plany, skutkujące wizytą 5 stycznia w rosyjskim mieście Jełabuga w Republice tatarstanu, około 600 mil na wschód od Moskwy.



Irańskiej delegacji kierował gen. bryg. Abdollah Mehrabi, szef Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej ds. Badań nad Siłami Powietrznymi i Samowystarczalnej Organizacji Dżihadu oraz Ghassem Damavandian, dyrektor naczelny irańskiego przemysłu lotniczego Quds, kluczowego producenta sprzętu obronnego, który według USA ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju i budowy dronów.

Do tej pory Iran dostarczył Rosji głównie tak zwane samobójcze drony, znane jako Shahed-136, które zawierają niewielką ilość materiałów wybuchowych, które eksplodują, gdy bezzałogowe pojazdy uderzą w cel..

Teraz Iran współpracuje z Rosją nad opracowaniem modelu Shahed-136, który ma zawierać nowy silnik, dzięki czemu będzie latał szybciej i dalej. Nowa fabryka miałaby produkować zaawansowany dron. Może to stanowić nowe wyzwanie dla Ukrainy i innych krajów, które mogą być celem dla dronów.

Fabryka dronów jest częścią umowy o wartości 1 miliarda dolarów między Teheranem a Moskwą. Moskwa dostarczyła Iranowi broń skonfiskowaną na polu bitwy w Ukrainie, którą Irańczycy próbują odtworzyć.