W rejonie wsi Timonowo, w rejonie wałujskim, w obwodzie biełgorodzkim, gdzie niedawno doszło do eksplozji w składzie amunicji, we wtorek doszło do kolejnego incydentu. Tym razem miał to być - jak informują władze - "samoczynny zapłon" spowodowany wysoką temperaturą. Resort obrony Ukrainy poddał w wątpliwość taką wersję zdarzeń.