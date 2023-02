Kadyrow we wpisie, opublikowanym na Telegramie stwierdził, że „różni »politolodzy« i »eksperci«” krytykują go za zatrudnianie krewnych na stanowiskach urzędników państwowych. „Posłuchajcie ich przerażających historii, jakoby cała republika upadła z uwagi na fakt, że wśród setek tysięcy urzędników jest kilku moich bliskich krewnych w regionie (...) To podwójnie śmieszne, gdy oskarża się mnie o łamanie prawa. Przypomnę, że w Republice Czeczenii prawo jest ponad wszystkim!” - przekonywał marionetkowy przywódca Czeczenii.



Ramzan Kadyrow dodał, że „tysiące Czeczenów poświęciło życie” w imię konstytucji republiki, a wśród zabitych byli jego krewni, przyjaciele, bliscy, w tym jego ojciec Achmat Kadyrow, który w 2004 roku zginął w zamachu na stadionie w Groznym w trakcie obchodów Dnia Zwycięstwa, w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego.



„Lwia część obecnych urzędników to pierwsi członkowie ekipy Kadyrowa, którzy ryzykowali życiem. Tak, są wśród nich moi krewni” – przyznał Kadyrow. Zapewniał jednak, że w stosunku do jego bliskich na jakichkolwiek stanowiskach „wymagania są dziesięciokrotnie większe”, bo muszą udowodnić, że pracują „nie dzięki niemu, ale mimo jego”.



„Komu ufam, tego mianuję. Ważny jest dla mnie rezultat i poświęcenie, a nie to, co powie jakiś politolog" - podsumował czeczeński wódz.

Ostatnio Kadyrow zapowiedział powołanie swojego zaledwie 26-letniego bratanka Chamzata Kadyrowa na stanowisko ministra własności i stosunków ziemskich. Najstarsza córka Kadyrowa - Aiszat - jest już ministrem kultury. Dwie inne córki piastują mniej ważne stanowiska w czeczeńskiej administracji.