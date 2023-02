Powodem zmiany na stanowisku ministra obrony miałyby być niedawno wykryte skandale resorcie, którym kieruje Reznikow.



W styczniu media informowały, że Ministerstwo Obrony rzekomo kupuje produkty dla wojska po zawyżonych cenach za pośrednictwem podstawionej firmy.Zaprzeczył temu minister obrony Ołeksij Reznikow, wszczęło śledztwo, a wiceminister Wiaczesław Szapowałow złożył rezygnację.

3 lutego poinformowano, że funkcjonariusze MON zostali przyłapani na defraudacji pieniędzy podczas budowy koszar.

Sam Reznikow powiedział mediom, że "nie było rozmów, że powinien przestać pracować na tym stanowisku"

- Powtórzę: każdy urzędnik musi zdać sobie sprawę, że nie jest na swoim stanowisku do końca życia. Musi zacząć etap i go skończyć. Dlatego jestem gotowy na każdy rozwój wydarzeń - powiedział.

Po zwolnieniu Reznikow ma pozostać w ekipie prezydenta.- Nikt w Kancelarii Prezydenta nie ma wątpliwości, że powinien pozostać w drużynie - mówią źródła.

Reznikow miałby zająć stanowisko ministra sprawiedliwości, a dotychczasowy szef tego resortu, Denys Maluśka, miałby zostac ambasadorem w jednym z państw europejskich.



Kyryło Budanowowi, obecnemu szefowi GRU, jak mówią źródła ukraińskich mediów, trudno jest opuścić wywiad. - Nie chce iść do Ministerstwa Obrony, bo rozumie, że to wielka biurokratyczna machina. Ale nie ma zbyt wiele czasu do namysłu - mówią źródła.



Sam Reznikow, odpowiadając na pytanie o ewentualną dymisję ze stanowiska szefa MON, powiedział, że jest „w drużynie” i zrobi to, co mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

- Decyzję o tym, czy pozostanę ministrem obrony, czy też nie, podejmuje jedna osoba – Naczelny Wódz, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zgodnie z konstytucją on zgłasza nominację, a Rada Najwyższa powołuje – powiedział Reznikow podczas niedzielnej konferencji prasowej.



Minister podkreślił, że "pewne decyzje podejmie" tylko na podstawie postanowienia prezydenta.

- Jestem w drużynie, zrobię wszystko, co konieczne dla naszego zwycięstwa. Moja specjalizacja jako prawnika pozwala mi optymistycznie myśleć, że na pewno znajdę ciekawy projekt, który pozwoli nam nie tylko wygrać wojnę, ale także ukarać wojskowe i polityczne przywództwo Federacji Rosyjskiej - powiedział Reznikow.