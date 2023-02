Naftali Bennett pełnił funkcje premiera Izraela zaledwie pół roku, gdy wybuchła wojna. Jak pisze agencja Associated Press, "wdarł się" on do międzynarodowej dyplomacji, stawiając Izrael w niewygodnej pozycji pośrednika między Rosja a Ukrainą. Na spotkanie z Putinem w Moskwie poleciał w sobotę - żydowski szabat, łamiąc religijne zasady i stając na czele globalnych wysiłków na rzecz powstrzymania wojny.

Chociaż wysiłki mediacyjne Bennetta nie zdołały przyczynić się do zakończenia rozlewu krwi, który trwa do dziś, jego uwagi w wywiadzie opublikowanym w Internecie późną nocą w sobotę rzucają światło na zakulisową dyplomację.



W pięciogodzinnym wywiadzie, opublikowanym na kanale byłego premiera "Bennett mówi", polityk twierdzi, że w rozmowie z Władimirem Putinem zapytał go wprost, czy "zamierza zabić Zełenskiego".



- Nie zabiję Zełenskiego - miał odpowiedzieć Putin.

- Rozumiem, że dajesz mi słowo, że go nie zabijesz - miał drążyć Bennett, a Putin potwierdził.



Bennett powiedział, że po spotkaniu, będąc jeszcze w drodze z Kremla na lotnisko, zadzwonił bezpośrednio do Zełenskiego, który - jak twierdzi Bennett - chronił się wówczas w bunkrze, aby poinformować go o obietnicy Putina. Po dwóch godzinach Zełenski miał w swoim gabinecie orędzie do narodu, zapewniając, że zostaje w Kijowie, nie ukrywa się i nie boi się nikogo.



Były premier Izraela twierdzi też, że podczas mediacji Putin zrezygnował z obietnicy rozbrojenia Ukrainy, a Zełenski obiecał, że nie przystąpi do NATO.

Jednak, jak podkreślają ukrainskie media, na dowód przypominając nagranie, deklaracja Zełenskiego o pozostaniu w Kijowie padła znacznie wcześniej. Już dzień po rozpoczęciu inwazji, 25 lutego Zełenski nagrał wideo z dziedzińca Kancelarii Prezydenta, gdzie wraz z szefem frakcji „Sługa Narodu” Dawidem Arakhamią, szefem Kancelarii Prezydenta Andrijem Jermakiem, premierem Denysem Szmyhalem i doradcą Jermaka Mychajło Podolakiem, zapowiedział, że rząd Ukrainy pozostaje na miejscu i nigdzie się nie wybiera.

Reagując na wypowiedź Bennetta, ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba napisał w niedzielę na Twitterze: „W przeszłości Putin obiecywał, że nie będzie okupował Krymu, nie będzie łamał porozumień mińskich, nie będzie inwazji na Ukrainę, a mimo to zrobił wszystkie te rzeczy" - pisze Kułeba." Nie dajcie się zwieść: jest ekspertem w kłamaniu. Za każdym razem, gdy obiecał, że czegoś nie zrobi, było to dokładnie częścią jego planu".

Jego rządy były jednak krótkie, a wysiłki mediacyjne nie przyniosły rezultatu.