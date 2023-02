Obwód ługański jest jednym z czterech regionów zaanektowanych jesienią zeszłego roku przez Rosję w procesie niezgodnym z prawem międzynarodowym. Region jest obecnie rządzony przez wspieranych przez Rosję separatystów, którzy ogłosili go tzw. Ługańską Republiką Ludową.

W oświadczeniu opublikowanym w niedzielę na stronie internetowej Narodowe Centrum Oporu, które jest kierowane przez ukraińskie siły specjalne, poinformowało, że w obwodzie ługańskim Rosjanie zajęli książki "ze zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych”.

„W miejscowości Roweńky (obwód ługański) odnotowano przypadki masowego palenia literatury ukraińskiej w lokalnych kotłowniach” – czytamy w oświadczeniu.

Ministerstwo oświaty samozwańczej republiki wysłało listę 365 pozycji do szefów administracji miejskich i powiatowych oraz organizacji oświatowych. Doradzono im usunięcie wymienionych książek z bibliotek.

Ukraińscy urzędnicy mówili o presji wywieranej na wychowawców na terenach okupowanych, aby dostosować programy szkolne do prorosyjskiej retoryki.

Nina, 48-letnia dyrektorka szkoły, z którą CNN rozmawiało w maju zeszłego roku, opowiedziała, jak rosyjskie siły przybyły do jej szkoły w północno-wschodniej Ukrainie i zmusiły ją do oddania wszystkich podręczników do historii oraz przepytały ją z programu szkolnego. Nie podała swojego nazwiska.