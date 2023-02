Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 349 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Szef MSZ Rosji rozpoczyna serię wizyt dyplomatycznych w państwach Afryki.

"Ukraiński minister obrony, Ołeksij Reznikow stwierdził 5 lutego, że ukraińska armia spodziewa się, iż Rosja rozpocznie decydującą ofensywę ok. 24 lutego, aby symbolicznie powiązać ten atak z pierwszą rocznicą rozpoczęcia rosyjskiej pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę" - czytamy w raporcie.

ISW cytuje jednocześnie Reznikowa, który stwierdził, że ukraińska armia "nie zaobserwowała formowania rosyjskich grup uderzeniowych w rejonie obwodu charkowskiego i czernihowskiego lub na Białorusi", co wskazywałoby, że Rosjanie nie zaatakują Ukrainy z północnego-wschodu i od północy.

Rosja kieruje posiłki na wschodnią Ukrainę, przed nową ofensywą, która może się zacząć w przyszłym tygodniu - mówił w ukraińskiej telewizji gubernator obwodu ługańskiego, Serhij Haidai.

"Rzeczniczka ukraińskiego Południowego Dowództwa Operacyjnego, Natalia Humeniuk wskazała, ze Rosjanie prawdopodobnie koncentrują siły w celu przeprowadzenia operacji ofensywnej raczej na wschodzie, niż na południu Ukrainy" - czytamy też w analizie.

ISW cytuje też "Financial Times", który - powołując się na anonimowego przedstawiciela ukraińskiego resortu obrony podaje, że Rosjanie chcą rozpocząć ofensywę w ciągu najbliższych 10 dni (do 15 lutego), "co pozwoli Rosjanom uderzyć na ukraińskie pozycje, przed przybyciem zachodnich czołgów i bojowych wozów piechoty".

Rosyjskie dowództwo spieszy się z rozpoczęciem ofensywy, prawdopodobnie przed przybyciem zachodniej pomocy wojskowej i sezonem wiosennych roztopów na Ukrainie Fragment analizy ISW

Amerykański think tank odnotowuje, że niektórzy rosyjscy blogerzy wojskowi, wywodzący się z kręgów nacjonalistycznych, powątpiewają w skuteczność rosyjskiej ofensywy przeprowadzanej w lutym.

"Powiązany z Grupą Wagnera mikrobloger pisze, że szef rosyjskiego Sztabu Generalnego, gen. Walerij Gierasimow (który obecnie dowodzi rosyjskimi siłami na Ukrainie) ma ograniczone okno czasowe, by przeprowadzić zakrojoną na szeroką skalę ofensywę na Ukrainie, zanim będzie ona całkowicie niemożliwa do przeprowadzenia" - czytamy w analizie.

"Inny ultranacjonalistyczny głos, były rosyjski oficer Igor Girkin przewiduje, że rosyjska ofensywa nie przyniesie sukcesu, jeśli Rosja nie zmobilizuje odpowiednio dużej liczby ludzi, a także potencjału przemysłowego i gospodarczego. Girkin twierdzi, że atak bez takiej mobilizacji szybko osiągnie punkt kulminacyjny" - piszą analitycy z ISW.



"Obie te obserwacje wskazują, że rosyjskie dowództwo spieszy się z rozpoczęciem ofensywy, prawdopodobnie przed przybyciem zachodniej pomocy wojskowej i sezonem wiosennych roztopów na Ukrainie ok. kwietnia, które utrudniały manewry rosyjskich sił zmechanizowanych wiosną 2022 roku".