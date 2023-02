Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 349 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Szef MSZ Rosji rozpoczyna serię wizyt dyplomatycznych w państwach Afryki.

Amerykańska Agencja Współpracy Obronnej. (DCSA) podała w komunikacie, że w skład zamówienia wchodzi 18 wyrzutni HIMARS, 478 zestawów do ładowania wyrzutni, 45 rakiet ATACMS o zasięgu 300 km, 461 zestawów precyzyjnych rakiet GMLRS-AW (z głowicami zawierającymi 182 tys. kulek wolframowych), 521 zestawów GMRLS-U (z głowicami odłamkowo-burzącymi) i 532 zestawy rakiet GMLRS o zwiększonym zasięgu do 150 km (GMLRS-ER AW) oraz części zapasowe, rakiety szkoleniowe i usługi logistyczne.

Reklama

Stany Zjednoczone starały się wzmocnić zdolność krajów NATO, takich jak Polska, do obrony przed potencjalną rosyjską agresją. Pomoc ta wzrosła od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. Polska zdecydowanie wspierała Ukrainę, w tym skutecznie naciskała na Niemcy, aby zezwoliły na wysłanie niemieckich czołgów Leopard 2 dla ukraińskich Sił Zbrojnych.

„Proponowana sprzedaż pomoże osiągnąć cele polskiego wojska, dotyczące modernizacji zdolności i dalszego zwiększenia interoperacyjności ze Stanami Zjednoczonymi i innymi sojusznikami” - czytamy w komunikacie DCSA.



Najnowsze wyrzutnie HIMARS byłyby dodatkiem do wyrzutni zakupionych w USA w 2019 roku za ponad 400 mln dolarów, które jeszcze nie zostały dostarczone do Polski. Ma się to stać tego lata.



Reklama

Warszawa zabiegała też o wyrzutnie rakiet z Korei Południowej.

Waszyngton w grudniu zatwierdził sprzedaż do 116 czołgów Abrams i powiązanego sprzętu Polsce, która dostarcza kluczowy sprzęt Ukrainie.