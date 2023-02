Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 349 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Szef MSZ Rosji rozpoczyna serię wizyt dyplomatycznych w państwach Afryki.

"Financial Times" pisze, że ogromny popyt na amunicję na Ukrainie doprowadza do kryzysu w łańcuchach dostaw, ponieważ europejskie firmy z branży zbrojeniowej starają się zwiększyć produkcję amunicji, aby uzupełnić braki w magazynach sił zbrojnych poszczególnych krajów Europy, a jednocześnie zagwarantować dalsze dostawy amunicji na Ukrainę.



- To wojna o potencjał przemysłowy - mówi Morten Brandtzæg, dyrektor generalny norweskiego koncernu Nammo, produkującego amunicję.



Z jego szacunków wynika, że Ukraina wystrzeliwuje dziennie 5-6 tys. pocisków artyleryjskich - a więc tyle ile, w czasach pokoju, wynosiły roczne zamówienia mniejszych europejskich państw.

Presji na producentów amunicji towarzyszą problemy z łańcuchami dostaw, zakłóconymi w czasie pandemii koronawirusa, a także braki mocy produkcyjnych i deficyt kluczowych surowców niezbędnych do produkcji niektórych materiałów wybuchowych, co nie pozwala zwiększyć produkcji - pisze "Financial Times".



Popyt na niektóre składniki do produkcji amunicji jest tak duży, że - jak twierdzi Brandtzæg - ich dostawy zajmują już nie miesiące, ale lata.

Doprowadziło to do walki o materiały - od chemikaliów niezbędnych do produkcji materiałów wybuchowych po metale i tworzywa sztuczne wykorzystywane przy produkcji zapalników i łusek do pocisków artyleryjskich. Wiele firm zwiększa zatrudnienie i wydłuża czas pracy, aby nadążyć z rosnącym popytem na amunicję.



Yves Traissac, zastępca dyrektora generalnego koncernu Eurenco, wytwarzającego materiały wybuchowe mówi, że jego firma musi zwiększyć produkcję, aby sprostać popytowi od klientów, w tym niemieckiego koncernu Rheinmetall i brytyjskiego BAE Systems.

Wyzwaniem jest pozyskanie kwasu azotowego, którego firma używa do produkcji materiałów wybuchowych, a który jest również składnikiem nawozów.



Niemiecki Rheinmetall ogłosił w styczniu, że zbuduje nową fabrykę materiałów wybuchowych na Węgrzech, aby odpowiedzieć na powstały deficyt.



Materiały wybuchowe wyprodukowane w tych zakładach mają być wykorzystane do produkcji amunicji artyleryjskiej, czołgowej i moździerzowej.



Wzrost popytu na broń i amunicję i obawy, że wojna potrwa dłużej doprowadziły do dyskusji w UE o konieczności wspólnych zakupów. Kraje szukają też możliwości wspólnej produkcji broni - Francja ogłosiła w styczniu, że wraz z Australią będzie wspólnie produkować amunicję kalibru 155 mm dla Ukrainy.