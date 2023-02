Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 350 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosyjski ambasador w Niemczech mówi, że Niemcy chcą skonfiskować zamrożone rosyjskie aktywa i przekazać je Ukrainie.

- Putin może mieć zamiar odejść, uciec, porzucić wszystko tylko wtedy, gdy nadejdzie krytyczna (sytuacja). Zgodnie z jego psychotypem, to właśnie w tej sytuacji jest najbardziej skłonny do paniki i może próbować po prostu uciec, by ratować swoje życie... mniej więcej tak, jak Janukowycz - ten sam typ faceta - powiedział Girkin w rozmowie z rosyjskim blogerem Andrejem Karaulowem.

Zaznaczył, że nie wiadomo, kiedy dokładnie może to nastąpić. Jak na razie, jak twierdzi, sytuacja nie jest aż tak krytyczna.

O tym, że najwyższe kierownictwo Rosji przygotowało plan ewakuacji Putina z kraju w razie porażki w wojnie z Ukrainą, informował wcześniej Abbas Galliamow, były autor wystąpień Władimira Putina, który w latach 2008-2010 pracował w dziale wystąpień publicznych rosyjskiego rządu.

Według niego, projekt pod nieoficjalną nazwą "Arka Noego" powstaje od wiosny. Ameryka Łacińska - Argentyna i Wenezuela - są postrzegane jako możliwe miejsca ewakuacji Putina - napisał Galliamov.

Projekt przeniesienia do Wenezueli nadzoruje szef Rosnieftu Igor Sieczin, który ma dobre osobiste relacje z prezydentem Nicolasem Maduro, a wcześniej był zaangażowany w wielomiliardowe inwestycje w wenezuelski przemysł naftowy.

Wśród opcji, gdzie Putin mógłby "uciec", były także Chiny - napisał Galliamow. Taki kierunek zaproponował przyjaciel Putina, miliarder Jurij Kowalczuk, właściciel Banku Rossija. Pomysł został jednak porzucony ze względu na mentalność Chińczyków, argumentował Galliamom: są oni "zbyt zapatrzeni we własny umysł" i "gardzą innymi, zwłaszcza przegranymi".