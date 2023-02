Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 350 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosyjski ambasador w Niemczech mówi, że Niemcy chcą skonfiskować zamrożone rosyjskie aktywa i przekazać je Ukrainie.

To pierwsza wizyta ukraińskiego prezydenta w Wielkiej Brytanii od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji w lutym ubiegłego roku.

Wołodymyr Zełenski ma w planach spotkanie z premierem Rishi Sunakiem oraz ukraińskimi żołnierzami, którzy szkoleni są przez brytyjskie siły zbrojne.

- Wizyta prezydenta Zelensky'ego w Wielkiej Brytanii jest świadectwem odwagi, determinacji i walki jego kraju, a także świadectwem niezłomnej przyjaźni między naszymi dwoma krajami. Od 2014 roku Wielka Brytania zapewnia istotne szkolenie siłom ukraińskim, pozwalając im bronić swojego kraju, chronić suwerenność i walczyć o swoje terytorium - powiedział premier Wielkiej Brytanii.

"Jestem dumny, że dziś rozszerzymy to szkolenie z żołnierzy o piechotę i pilotów odrzutowców, zapewniając, że Ukraina ma wojsko zdolne do obrony swoich interesów dobrze w przyszłości. Podkreśla to również nasze zaangażowanie, aby nie tylko zapewnić sprzęt wojskowy na krótką metę, ale długoterminowe zobowiązanie do stania ramię w ramię z Ukrainą przez wiele lat - dodał.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Zełenski tylko raz opuścił kraj. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia udał się do Stanów Zjednoczonych i Polski.

Zełenski ostatni raz odwiedził Wielką Brytanię w październiku 2020 roku.

Brytyjskie media informują, że jeszcze w środę władze mogą ogłosił nowe sankcje, które będą wymierzone m.in. w osoby, które pomogły Putinowi zbudować jego osobisty majątek, a także w firmy, które czerpią zyski z machiny wojennej Kremla.