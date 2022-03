05:28 Premier Słowenii opowiada się za przekazaniem Ukrainie systemów przeciwlotniczych S-300

- Tak, popieram to, ponieważ jest to sprzęt, którego Ukraina potrzebuje najbardziej - mówił Janša w rozmowie z CNN.

05:14 Wartość rosyjskiego rubla wróciła do poziomu sprzed wojny

W środę za jednego dolara płacono ok. 85 rubli - to kurs podobny do tego, jaki notowano przed rozpoczęciem inwazji Rosji na Ukrainę. Rubel najsłabszy był 7 marca - gdy za jednego dolara trzeba było płacić 150 rubli. Tego dnia administracja prezydenta USA, Joe Bidena, ogłosiła embargo na sprowadzanie ropy i gazu z Rosji.



05:09 CNN: Ukraińcy odzyskują tereny w rejonie Czernihowa

Jak podaje CNN nagranie umieszczone w mediach społecznościowych wskazuje na sukcesy ukraińskiej kontrofensywy w rejonie Czernihowa. Na nagraniu widać ukraińskich żołnierzy we wsi Słoboda, ok. 19 km od Czernihowa. Utrzymywanie kontroli nad tą wsią miało strategiczne znaczenie dla Rosjan, próbujących okrążyć Czernihów.



05:05 Doradca szefa MSW Ukrainy: Rosjanie atakują Ukrainę z lotniska w Brześciu na Białorusi

Wadym Denisenko mówił na antenie ukraińskiej telewizji o tym, że Rosjanie wykorzystują lotnisko w Brześciu do ataków na Ukrainę. - Ofensywa z Białorusi jest obecnie prowadzona. Co więcej, Rosjanie zaczęli używać lotniska w Brześciu do ostrzału naszego terytorium - powiedział doradca szefa MSW Ukrainy. Denisenko mówił też, że choć Aleksandr Łukaszenko nie jest gotów wysłać swoich żołnierzy na Ukrainę, to jednak presja by to zrobił, wywierana przez Federację Rosyjską, wydaje się "bardzo poważna".



05:03 Sztab Generalny armii Ukrainy: Rosyjskie okręty na Morzu Czarnym uzbrojone w pociski manewrujące Kalibr

Rosyjska fregata Admirał Makarow miała uzupełnić zapasy pocisków Kalibr w bazie w Sewastopolu.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Sztab Generalny armii Ukrainy: Rosjanie przygotowują referendum w Chersoniu "Groźba użycia broni rakietowej przeciwko celom związanym z ukraińskim sektorem wojskowo-przemysłowym i przeciw infrastrukturze logistycznej utrzymuje się" - pisze Sztab Generalny armii Ukrainy w najnowszym komunikacie o sytuacji na frontach.

04:46 Pentagon: Rosja skierowała ok. 1000 najemników z Grupy Wagnera do Donbasu

Rzecznik Pentagonu, John Kirby potwierdził, że niektóre rosyjskie jednostki z północy Ukrainy wkroczyły już na terytorium Białorusi, ale dodał, że nie wracają do swoich macierzystych jednostek.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Pentagon: Rosja wycofuje żołnierzy na Białoruś, nie do macierzystych jednostek Rosja rozpoczęła wycofywanie niespełna 20 proc. sił zgromadzonych wokół Kijowa - poinformował Pentagon ostrzegając jednak, że jednostki te prawdopodobnie zostaną uzupełnione, a następnie ponownie skierowane na Ukrainę.

04:29 NEXTA zamieszcza nagranie z jednej z wyzwolonych przez Ukraińców wiosek, na którym starsza kobieta dziękuje Bogu za wkroczenie do wsi Ukraińców

04:26 Mer Irpienia: Miasto jest nadal ostrzeliwane przez Rosjan

Ołeksandr Markuszyn mówił w środę, że mimo deklaracji Rosjan o deeskalacji w rejonie Kijowa, miasto jest nadal ostrzeliwane przez Rosjan rakietami, moździerzami i artylerią. - Wiele osób zginęło od ich min, od ognia artylerii - mówił Markuszyn dodając, że w wyzwolonym przez ukraińskie wojsko mieście "nie jest bezpiecznie". Markuszyn mówił też, że na ulicach miasta doszło do sytuacji, w których Rosjanie strzelali do kobiet z czołgów, a potem "rozjeżdżali je czołgami".



04:23 Zełenski: Rosjanie przygotowują się do nowych uderzeń w Donbasie

- Przygotowujemy się na to - mówił w najnowszym wystąpieniu, opublikowanym w czwartek w nocy, prezydent Ukrainy. Zełenski stwierdził też, że Rosjanie wycofują się z rejonu Kijowa i Czernihowa co ma być "konsekwencją pracy obrońców Ukrainy".