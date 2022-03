Ben Wallace poinformował w czwartek, że zachodni sojusznicy zgodzili się na zwiększenie śmiercionośnej pomocy wysyłanej na Ukrainę, która obejmie pojazdy opancerzone i artylerię dalekiego zasięgu.

Wskazał, że sprzęt, który zostanie przekazany ukraińskiej armii jest odpowiedzią na zmianę taktyki Rosjan. Jednocześnie podkreślił, że Zachód nie wysyła na Ukrainę czołgów.

Zdaniem członów NATO, Rosjanie przegrupowują się i przesuwają punkt ciężkości na południe i wschód kraju. Brytyjski sekretarz obrony powiedział, że nie należy tego traktować jako odwrotu.

- Widzieliśmy to już wcześniej. Zawsze jest coraz gorzej. Dochodzi do kolejnych ataków na ludność cywilną, na kolejne obszary zamieszkane przez ludność cywilną - mówił.

- W miarę jak zmieniają się działania w terenie, musimy zmieniać to, co dostarczamy i starać się sprostać wymaganiom Ukrainy - powiedział. - Wiele krajów zgłosiło się z nowymi pomysłami lub zadeklarowało więcej pieniędzy, przy czym USA oczywiście przodują w tym względzie, ale wiele krajów jest zdecydowanych nie tylko kontynuować, ale i zwiększyć swój wkład - przekazał Wallace.

Pytany o to, jaki konkretnie sprzęt mógłby zostać wysłany, Wallace powiedział: "Przede wszystkim Ukraina potrzebuje artylerii o większym zasięgu, a to ze względu na to, co robi armia rosyjska - okopuje się i zaczyna ostrzeliwać miasta."

- Najlepszą odpowiedzią na to jest inna artyleria dalekiego zasięgu, więc Ukraina będzie poszukiwać i zdobywać więcej artylerii dalekiego zasięgu, przede wszystkim amunicji - zadeklarował.

- Ze względu na aktywność Rosji na wybrzeżu poszukują sprzętu do obrony wybrzeża, a my sprawdzimy, co możemy zrobić - dodał.

Brytyjski resort obrony nie chciał spekulować, jakie typy pojazdów opancerzonych Wielka Brytania mogłaby dostarczyć na Ukrainę, poza powtórzeniem, że raczej nie będą to czołgi.

Rzecznik poinformował, że mogą to być różnego rodzaju pojazdy opancerzone używane do transportu sprzętu, ale podkreślił, że nic nie zostało jeszcze potwierdzone. Wcześniej szef Sztabu Obrony, admirał Tony Radakin, powiedział, że sprzęt wysyłany na Ukrainę oraz definicja "broni defensywnej" są "stale analizowane".

- Co mogą przyjąć Siły Zbrojne Ukrainy? Musimy pamiętać, że znajdują się one w samym środku wojny. Czasami ludzie pomijają fakt, że może być potrzebny dość długi program szkoleniowy, a następnie mogą być potrzebne dość skomplikowane rozwiązania w zakresie wsparcia - mówił,.