Minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że występują "przejściowe" braki w dostępie do szczepionek dla sześciolatków. - W tej chwili nie podam dokładnej daty, kiedy to zaopatrzenie będzie uzupełnione - oświadczył, odnosząc się do szczepionek przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i polio.