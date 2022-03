Zełenski wzywał a parlamencie Australii do zaostrzenia sankcji wobec Rosji.

- Los globalnego bezpieczeństwa rozstrzyga się dziś - mówił prezydent Ukrainy. - Nikt nie będzie w stanie wygrać... nikt nie ocali żadnej części świata od promieniowania, jeśli użyta zostanie broń atomowa - dodał.

- Państwo, które używa atomowego szantażu powinno zostać obłożone sankcjami, które pokazałyby, że taki szantaż jest destrukcyjny dla szantażysty - podkreślał prezydent Ukrainy.

443 Tylu Rosjan obłożyła sankcjami Australia

- Nie widzieliśmy w obecnym świecie, by państwo rozpoczęło wojnę przeciwko sąsiedniemu państwu, otwarcie deklarując, że zamierza je zniewolić lub zniszczyć. By nie zostawić nawet nazwy tego państwa. By nie dać mu szansy cieszenia się wolnością - mówił też Zełenski.



Australia jest jednym z krajów, który nałożył sankcje na Rosję - w czwartek premier kraju, Scott Morrison, ogłosił, że wszystkie towary sprowadzane z Rosji i Białorusi zostaną obłożone przez Australię 35-procentowym cłem.

Łącznie Australia objęła sankcjami 443 Rosjan, w tym biznesmenów bliskich Władimirowi Putinowi oraz 33 rosyjskie przedsiębiorstwa.