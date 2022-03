Zełenski wezwał na forum holenderskiego parlamentu, by zaprzestać jakiegokolwiek handlu z Rosją.



- Holandia musi być gotowa wstrzymać zakup energii z Rosji, aby nie musiała płacić miliardów za wojnę - mówił prezydent Ukrainy.

Dla wielu osób wojna na Ukrainie stała się czymś zwyczajnym. Ale nie dla tych, których życie jest zagrożone w każdej minucie Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

Obecnie ok. 20 proc. używanego na Ukrainie gazu pochodzi z Rosji, która w ostatnich latach stała się ważnym partnerem handlowym Holandii - zauważa Reuters.



- 36 dni. Tak długo nasz kraj i nasz naród stawia czoła armii, która była określana jako jedna z najsilniejszych na świecie. Rosja przygotowywała się do walki z nami, z wolnością, przez dziesięciolecia. Zgromadzili śmiercionośny arsenał. I teraz rosyjskie zasoby są wykorzystywane z pełną mocą. I - jakkolwiek przerażająco to brzmi - ludzie zaczynają się do tego przyzwyczajać - mówił Zełenski.



- Ludzie zaczęli przechodzić obok tego, co słyszą o wojnie, o bombardowaniach, o zaktualizowanych listach ofiar. Dla wielu osób wojna na Ukrainie stała się czymś zwyczajnym - ubolewał prezydent Ukrainy. - Ale nie dla tych, których życie jest zagrożone w każdej minucie - zastrzegł.

- Mariupol jest objęty całkowitą blokadą od ponad trzech tygodni. Bez wszystkiego. Bez żywności, bez wody, bez podstawowych leków, bez łączności. Muszą siedzieć w piwnicach, kryć się - mówił Zełenski.

Następnie prezydent Ukrainy mówił o Ukraińcach, którzy są wywożeni w głąb Rosji. - Tak robili naziści na okupowanych terenach - stwierdził. Dziesiątki tysięcy przymusowo deportowano na terytorium okupanta. Niestety, nie wiemy wiele o losie większości z nich - podkreślał.



- Jesteśmy w momencie, gdy świat musi działać jeszcze szybciej, niż w pierwszym miesiącu wojny, gdy narody Europy zobaczyły, co robi Rosja i wszyscy chcieli pomagać. Ale uwaga społeczeństw i ich emocje nie skupiają się na jednej rzeczy. Jeśli sytuacja nie zostanie rozwiązana, uwagę przyciągnie coś innego. Nie możemy pozwolić, by ta wojna trwała kolejnych 36 dni. Musimy zrobić wszystko, by zmusić Rosję do zawarcia pokoju tak szybko, jak to możliwe - przekonywał Zełenski.