Czy sądom dla firm grozi zapaść? Sędziowie odchodzą do innych zajęć

Podział kompetencji między sądy rejonowe i okręgowe

Według autorów raportu prosty i stosunkowo tani może być podział kompetencji między sądy rejonowe i okręgowe. Proponują oni, aby 31 sądów rejonowych rozpoznających już te sprawy mogło skupić się na prostszych upadłościach konsumenckich oraz restrukturyzacjach i upadłościach mikroprzedsiębiorców (mniej niż dziesięciu pracowników i obroty do 2 mln euro). W gestii sądów okręgowych byłyby sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne małych, średnich i dużych przedsiębiorców. Te sądy okręgowe byłyby drugą instancją. Z kolei trzy sądy apelacyjne badałyby odwołania od orzeczeń SO. Wreszcie w SN można by wyodrębnić jednostkę, która rozpoznawałaby sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne, zwłaszcza pytania prawne.

Pozwoliłoby to na specjalizację sędziów i ułatwiło im awans zawodowy, więc zapobiegło odpływowi doświadczonej kadry.

– Wykształcenie sędziego sądu upadłościowo-restrukturyzacyjnego jest czasochłonne i drogie, wymaga przyswojenia nie tylko prawa, ale też mechanizmów ekonomii, rachunkowości, zarządzania i podatków. Naturalnie wymaga doświadczenia i stabilizacji pracy.

– Bez właściwej specjalizacji sędziów i przy ciągłej rotacji trudno sobie wyobrazić należyte kierowanie tymi sprawami i ich nadzorowanie – ocenia sędzia Janusz Płoch, przewodniczący wydziału ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych SR dla Krakowa-Śródmieścia.

Cezary Zalewski, sędzia gospodarczy, były szef warszawskiego sądu upadłościowego, poprawę efektywności postępowań upatruje nie w reformie struktury sądów, lecz zmianie procedury.

– Działanie sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych należałoby ograniczyć do spraw spornych, np. w postępowaniu o zatwierdzeniu układu sprawa trafiałaby do sądu restrukturyzacyjnego, tylko gdyby któryś z wierzycieli kwestionował zgodność z prawem zawartego układu przedsiębiorcy z wierzycielami – ocenia sędzia Zalewski.