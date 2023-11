Koniec z tajemnicą wynagrodzeń i dyskryminacją płacową? Jeszcze na to poczekamy

Chcielibyśmy, by to się zadziało szybko, ale niestety – na wprowadzenie polskich regulacji wdrażających dyrektywę o równości i przejrzystości wynagrodzeń mamy czas do czerwca 2026 r. – podkreśla Monika Smulewicz, ekspertka w dziedzinie HR.