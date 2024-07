Jak jednak podkreśla, zastosowanie odpowiednich przepisów może być problematyczne bo uprawnione osoby, czyli najbliższa rodzina zmarłego, też nie żyją. To one zostały przez niego zabite.

Natomiast w kodeksie karnym profesor nie widzi podstaw do ścigania zachowania, jakim jest rozpowszechnienie zdjęcia zwłok.

Prof. Ćwiąkalski: to przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

Jednak prof. Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości, idzie jeszcze dalej. Uważa, że za taki czyn grozi kara jak za przestępstwo ujawnienia materiałów z postępowania przygotowawczego bez zgody, przed ujawnieniem tego w postępowaniu sądowym.

— Krótko mówiąc jeżeli była zgoda prokuratora – wówczas można ujawniać. Jeżeli zgody prokuratora nie było to nie wolno ujawniać żadnych materiałów z postępowania przygotowawczego aż do rozpoznania ich przez sąd I instancji — zauważa prof. Ćwiąkalski.

I dodaje, że z tego co wie prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ujawnienia materiałów, a ustalenie sprawcy nie wydaje się skomplikowane. Możliwości są bowiem dwie: albo to ktoś, kto zdjęcia robił albo, jeżeli zostały włączone one do materiałów z postępowania, chodzi o osobę mającą dostęp do akt.