Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III FSK 2776/21

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Maciej Kiełbus, wspólnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

Komentowana sprawa dotyka ważnego problemu praktycznego. Zgodnie z ustawą podstawą określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy właściciel nieruchomości nie złożył deklaracji o niej, są dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody. Gdy ich brakuje, są to – jak mówi ustawa – „uzasadnione szacunki”, przy czym dla nieruchomości, w których nikt nie mieszka, jest to średnia ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Te zasady dotyczą też złożenia deklaracji, gdy organ powziął uzasadnione wątpliwości co do zawartych w niej danych. Takie rozwiązanie cechuje względna elastyczność pozwalająca dostosować metodologię działania do specyfiki konkretnej gminy oraz charakteru nieruchomości. Ważne tylko, aby metodologia ta była weryfikowalna i prawidłowo udokumentowana.