Iran po wypadku Ebrahima Raisiego. Śmierć prezydenta niewiele zmienia

Powszechnej rozpaczy w Iranie po śmierci prezydenta nie będzie. Zastępuje go obecnie pierwszy zastępca prezydenta. Zgodnie z konstytucją to na nim ciąży obecnie obowiązek przeprowadzenia w ciągu 50 dni wyborów prezydenckich. Każdy z kandydatów na to stanowisko musi uzyskać jednak akceptację najwyższego przywódcy Islamskiej Republiki Iranu. Jest nim od 1989 roku 85-letni obecnie i schorowany ajatollah Ali Chamenei. Jest drugim w historii, po Chomeinim, przywódcą w Islamskiej Republiki Iranu.

Skrajnie konserwatywna frakcja w irańskiej elicie władzy widziała właśnie Raisiego w roli następcy ajatollaha Chameneiego. Nie brak informacji, iż obecnie droga do tej funkcji pozostała otwarta dla syna najwyższego przywódcy.

Nienaruszony system władzy w Iranie po katastrofie śmigłowca

– W całym systemie władzy w Iranie nie widać żadnych przejawów wskazujących na zmiany w polityce zarówno wewnętrznej, jak i zagranicznej Iranu po śmierci prezydenta. Wszystkie najważniejsze decyzje polityczne podejmuje najwyższy przywódca i jego środowisko. Nic nie wskazuje więc, aby należało się spodziewać pewnej liberalizacji w sferze polityki społecznej. To samo dotyczy polityki zagranicznej, której głównymi punktami jest konfrontacja z Izraelem, kontynuacja programu nuklearnego oraz wspieranie szyickich ugrupowań w regionie – mówi „Rzeczpospolitej” Richard Dalton, były brytyjski ambasador w Teheranie.

W jego opinii śmierć irańskiego prezydenta nie wpłynie ani na wojnę Izraela z Hamasem, ani też na działania Hezbollahu w Libanie czy Hutich w Jemenie. Są to kierunki polityki zagranicznej w gestii ajatollaha Chameneiego, którego lojalnym wykonawcą był Ebrahim Raisi. Dotyczy to także bliskich relacji z Rosją oraz Chinami.

Z drugiej strony jednym z największych osiągnięć Raisiego w polityce zagranicznej było zawarcie w roku ubiegłym porozumienia z wrogą Arabią Saudyjską o przywróceniu stosunków dyplomatycznych. Jest to jednak w dużej mierze sprawa symboliczna, pozbawiona praktycznego znaczenie w sytuacji wojennego napięcia w regionie.