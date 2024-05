Minister Bodnar szykuje podwyżkę stypendium dla aplikantów KSSiP

„Ustalona na proponowanym poziomie kwota stypendium stanowiłaby kolejną podwyżkę tego świadczenia – poprzednia waloryzacja spowodowała wzrost stypendium o 18% – która, mimo dużych obciążeń budżetowych spowodowanych głównie skutkami pandemii COVID‑19 oraz gwałtownym wzrostem inflacji, jest możliwa do przeprowadzenia na zaproponowanym poziomie.” - czytamy w uzasadnieniu nowelizacji.

Ministerstwo proponuje też uchylenie regulacji, która wprowadzała wyjątek od nadrzędnej zasady, że stypendium aplikantów KSSiP podwyższa się o kwotę ustaloną w zależności od miejsca zamieszkania aplikanta, według wartości określonych w załączniku do rozporządzenia. W ocenie resortu, uzależnianie podwyższenia stypendium od kryterium odległości miejsca zamieszkania aplikanta od miejsca odbywania praktyk "nie jest uzasadnione ani organizacją toku szkolenia na aplikacji

sędziowskiej i prokuratorskiej, ani potrzebami aplikantów, a nadto pozostaje w sprzeczności z zasadą odbywania praktyk w sądach, prokuraturach lub innych

jednostkach organizacyjnych wskazanych w programie aplikacji, położonych możliwie najbliżej miejsca zamieszkania aplikanta." Dyrektor KSSiP może wprawdzie uwzględnić wniosek aplikanta co do miejsca odbywania praktyki, ale tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, co powoduje, że regulacja dotycząca podwyższenia stypendium stosowana była sporadycznie.

Przypomnijmy, że aplikacja sędziowska i aplikacja prokuratorska jest dominującą drogą dojścia do zawodu sędziego i prokuratora. Szkolenie trwa 36 miesięcy, obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyki obejmujące ok. 80 % czasu aplikacji. Każdy aplikant jest kierowany na praktykę do sądu bądź prokuratury, położonych w pobliżu miejsca jego zamieszkania