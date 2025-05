Egzamin adwokacki i radcowski. Ministerstwo podało pełne wyniki

Wynik pozytywny z egzaminu adwokackiego uzyskały 1264 osoby na 1535 zdających, a negatywny 271 osób. Zdawalność na tym egzaminie wyniosła zatem 82,3 proc. To gorszy wynik niż w 2024 r., gdy wskaźnik ten wyniósł 86,8 proc. Tradycyjne najwyższa była zdawalność w grupie aplikantów, którzy przystąpili do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji. Wśród nich zdało 87,4 proc. Natomiast w grupie osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów zdawalność wyniosła 62,8 proc.

Egzamin radcowski zdało 83,2 proc. przystępujących. Wynik pozytywny uzyskało 1711 osób, a wynik negatywny 345 osób. Rok temu wskaźnik zdawalności był bardzo podobny - 82,8 proc. U radców również najlepiej wypadli aplikanci bezpośrednio po ukończeniu aplikacji – zdało 89,5 proc. z nich. W kategorii osób uprawnionych z innych tytułów do zdawania egzaminu radcowskiego, pozytywny wynik osiągnęło 58,2 proc. zdających.

Te zadania znów okazały się najtrudniejsze dla przyszłych adwokatów i radców

Zdający rozwiązywali jednakowe zadania z zakresu prawa: karnego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu i zasad etyki. Zadania z prawa karnego i cywilnego polegały na sporządzeniu apelacji w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta. W przypadku prawa gospodarczego zadaniem zdających było sporządzenie umowy na podstawie opracowanych stanów faktycznych. Natomiast w przypadku prawa administracyjnego – sporządzenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta. Rozwiązanie zadań z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki polegało na przygotowaniu opinii prawnej na podstawie opracowanego na potrzeby egzaminu stanu faktycznego.

Na egzaminie adwokackim najwięcej trudności przysporzyło zdającym zadanie z prawa cywilnego. Wystawiono z niego 156 ocen niedostatecznych. W przypadku prawa gospodarczego takich ocen wystawiono 102, z prawa karnego – 55, a z prawa administracyjnego – 24 . Najmniej ocen niedostatecznych (8) wystawiono z zadania dotyczącego zasad wykonywania zawodu i zasad etyki.