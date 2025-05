U radców prawnych także najwięcej ocen niedostatecznych z prawa cywilnego i gospodarczego

Z kolei egzamin radcowski przeprowadzały 34 komisje - na razie znane są wyniki z 25 z nich. Brak wciąż danych np. z trzech komisji w Krakowie i trzech w Poznaniu. Także w przypadku samorządu radcowskiego średnia zdawalność w skali kraju wynosiła 83 proc. Najlepsze wyniki odnotowano w komisji nr 8 w Warszawie – a aż 95,5 proc. a także w komisji w Olsztynie (94,6 proc.) i w Rzeszowie (94,5 proc.) Z kolei najniższa zdawalność była w Zielonej Górze (47 proc.) a w dalszej kolejności w Łodzi (niespełna 68 proc.) oraz komisji nr 5 w Warszawie (73 proc.)

Ostatnia z ośmiu warszawskich komisji podała wyniki we wtorek 6 maja. Średnia zdawalność w stolicy w przypadku radców nieznacznie przekroczyła średnią krajową i wyniosła 85,5 proc. Jednak także kandydatom na radców prawnych największe problemy sprawiło zadanie z prawa cywilnego – aż 102 oceny niedostateczne z wystawionych jak dotąd łącznie 293 takich ocen dotyczyło tej części. Z kolei 97 wystawiono z prawa gospodarczego, 56 z karnego, 29 z administracyjnego oraz 9 z etyki.

- Dotychczas uzyskane dane pokazują, że zdawalność tegorocznych egzaminów jest zbliżona do wyników z 2024r. Mimo że zadania na każdym egzaminie są oczywiście odmienne, wyniki pokazują, że na obu najtrudniej było zdać egzamin z prawa cywilnego i z prawa gospodarczego. Trzeba podkreślić, że na razie są to tylko wstępne dane statystyczne, uzyskane ze stron izb lub z informacji telefonicznych od przewodniczących komisji. Protokoły egzaminacyjne dopiero zaczynają spływać do MS. Jako ostatnia ogłosi wyniki komisja nr 2 z Wrocławia w dniu 21 maja br. – mówi „Rz” Iwona Kujawa, dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości.