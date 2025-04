Jak pisaliśmy na łamach „Rz”, egzaminy zawodowe dla prawników ubiegających się o togę z zielonym lub niebieskim żabotem trwają cztery dni i składają się z pięciu części – prawa karnego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz etyki zawodowej.

Pierwszego dnia na egzamin radcowski nie stawiło się tylko 21 z 2079 dopuszczonych kandydatów, a na adwokacki – 34 z 1569.

– Frekwencja jest więc bardzo duża, choć możliwe, że jeszcze ktoś nie stawił się w kolejnych dniach – mówi Iwona Kujawa, dyrektor departamentu zawodów prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Egzamin adwokacki i radcowski 2025. Czy były jakieś kłopoty organizacyjne? Ministerstwo Sprawiedliwości: "Nie było żadnych problemów"

– Z punktu widzenia organizacyjnego nie było żadnych problemów. Do wszystkich komisji przesyłki zostały doręczone terminowo, bez śladów naruszenia, a wszystkie zadania były wydrukowane prawidłowo. Nie dotarły do nas żadne sygnały o jakichkolwiek nieprawidłowościach czy problemach. Bez zarzutów działała aplikacja do zdawania egzaminów AZEP, dostarczona zdającym na pendrive’ach – dodaje.