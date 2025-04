Coraz mniej chętnych na aplikacje prawnicze

Resort sprawiedliwości opublikował też niedawno analizę wyników egzaminów wstępnych na aplikację. Wynika z nich, że w roku 2024 r. mieliśmy pewien spadek chętnych na aplikację w porównaniu z rokiem poprzednim (6058 do 5584). Liczba chętnych spada zresztą stale, z małymi wahaniami, od 2012 roku, gdy przystąpiło aż 11,6 tys. kandydatów.

Spośród 5592 absolwentów wydziałów prawa, którzy ukończyli studia w 2024 r., do egzaminów przystąpiło 2658 osób. Z analizy wynika, że zainteresowanie absolwentów aplikacjami w poprzednim roku wzrosło i wyniosło ok. 47,5 proc. Choć wyniki dwóch największych aplikacji z zeszłego roku są wyrównane (74,2 do 73,8), to ogólnie w całym omawianym okresie, zdawalność na aplikację adwokacką wynosiła średnio 59,4 proc., a na radcowską – 46,5 proc.



Większe zainteresowanie aplikacją adwokacką, mniejsze – radcowską

Liczba zarówno radców prawnych, jak i adwokatów systematycznie rośnie i utrzymuje się w mniej więcej w proporcji 2 do 1 (obecnie 55 tys. do 28,4). Mimo tej dysproporcji liczba absolwentów interesujących się największymi aplikacjami jest niemal równa. W 2024 r. było to 1182 na radcowską i 1165 na adwokacką. Jeszcze w 2019 r. różnica ta była znacznie większa – wówczas aplikację radcowską wybrało 1429 absolwentów, a adwokacką 1171. Cofając się kolejne pięć lat w 2014 liczby te wyglądały odpowiednio: 1917 i 1768. Stopniowe wyrównywanie się tych liczb wynika z tego, że od mniej więcej 2015 roku rośnie odsetek chętnych na aplikację adwokacką, a od 2017 r. spada procent chętnych na radcowską – stąd następuje zbliżenie tych liczb.

– Zmniejszająca się różnica w zainteresowaniu aplikacjami wynika nie z tego, że wzrasta zainteresowanie prawem karnym, tylko z tego, że aplikacja adwokacka jest zdecydowanie „przyjemniejsza” w jej realizacji – mówi adwokat Agata Rewerska. – Jest na niej dużo mniej kolokwiów, silna integracja i inne podejście do Aplikantek i Aplikantów. Obserwujemy ostatnio taki trend, że młode Prawniczki i młodzi Prawnicy wybierają aplikację adwokacką, a potem przepisują się do samorządu radcowskiego. Decyduje o tym nie brak atrakcyjności wykonywania zawodu Adwokatki czy Adwokata, tylko możliwość wykonywania zawodu na podstawie umowy o pracę, która to opcja jest dostępna teraz tylko dla Radczyń i Radców prawnych – dodaje.

Najłatwiej zdać egzamin wstępny za pierwszym razem

Ciekawe są również dane dotyczące tego, który raz kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego. Z pośród ponad 2200 zdających w 2024 r. zdecydowana większość (1630 osób, czyli ok. 73,8 proc.) podchodziła po raz pierwszy. 355 próbowało po raz drugi (16 proc.), 150 osób po raz trzeci (6,8 proc.), 33 po raz czwarty (1,5), 20 po raz piąty oraz 21 szósty i więcej. Najwyższa zdawalność była wśród przystępujących po raz pierwszy, wynosiła bowiem 77,3 proc. podczas gdy wśród tych, którzy podchodzili do egzaminu po raz kolejny – tylko 65,5 proc.