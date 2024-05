Matura 2024: język polski. Odpowiedzi — poziom rozszerzony (arkusze CKE)

Matura 2024 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się o godzinie 9:00 i trwała 210 minut. Maturzyści mieli do wyboru dwa tematy wypracowania. Za rozwiązanie wszystkich zadań otrzymać będzie można 35 punktów. Do matury z rozszerzonego języka polskiego przystąpiło w tym roku około 52 751 osób (tj. 20,1% absolwentów 2024 r.). Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 14 czerwca 2024 r.

Reklama

Matura rozszerzona z języka polskiego to egzamin, który sprawdza zaawansowane umiejętności czytania, analizy i interpretacji tekstów literackich oraz języka polskiego podczas wszystkich lat nauki.

W 2024 roku nie ma ustalonego progu punktowego z przedmiotu dodatkowego, rozszerzonego – to oznacza, że w przeciwieństwie do przedmiotów obowiązkowych – maturzysta nie musi uzyskać określonej ilości punktów, by zdać maturę.

Matura 2024: język polski — tematy wypracowań - poziom rozszerzony

Temat 1.