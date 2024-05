Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok

Prawidłowy przebieg procesu sporządzania testamentu

Dodajmy, że świadkiem przy sporządzaniu testamentu nie może być osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci do drugiego stopnia (art. 957 k.c.). Jeżeli świadkiem była jedna z tych osób, nieważne jest tylko postanowienie, które przysparza korzyści tej osobie. Gdy jednak z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez nieważnego postanowienia spadkodawca nie sporządziłby testamentu danej treści, nieważny jest cały testament.

Jak to ustalił już Sąd Rejonowy i potwierdził Sąd Okręgowy w Warszawie, w omawianej sprawie wszyscy obecni przy sporządzaniu testamentu ustnego byli świadkami przypadkowymi. Jednak obecność osób, które nie mogą być świadkami z przyczyn wskazanych w art. 956 i 957 k.c., a także ich podpisy na piśmie stwierdzającym treść tego testamentu nie powodują jego nieważności, jeżeli byli oni tzw. świadkami nadliczbowymi. Nie mają wpływu na skuteczność ostatniej woli, jeżeli bez ich uwzględnienia liczba świadków była nadal wystarczająca.

– Stanowi to wystarczającą gwarancję prawidłowego przebiegu procesu sporządzania testamentu – wskazał w uzasadnieniu sędzia Władysław Pawlak.

– Tym bardziej należy tak ocenić sytuację, w której osoby obecne przy sporządzaniu testamentu w ogóle nie działały w charakterze świadka, gdyż spadkodawca nie kierował do nich swego oświadczenia i nie traktował ich jako świadków. Nie jest też istotne, czy testator daną osobę zaprosił lub przywołał specjalnie w takim charakterze, gdyż świadkiem może zostać także osoba, która przypadkowo przebywała w domu testatora. Decyzja o tym, czy dana osoba ma pełnić taką rolę, zależy wyłącznie od woli testatora, a nie od danej osoby. Ta ostatnia staje się zatem świadkiem już przez to, że spadkodawca w jej obecności podaje do jej wiadomości swoją wolę, którą ona przyjmuje – dodał sędzia.

Sygnatura akt: I CSK 608/24