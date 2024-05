- Mamy w tej chwili aresztowanych 9 podejrzanych z postawionymi zarzutami, którzy zaangażowali się bezpośrednio na zlecenie rosyjskich służb w akty sabotażu w Polsce. Dotyczy to pobicia, podpalenia i próby podpalenia - mówił Tusk.

- Mówimy tutaj o wynajętych ludziach, czasami są to ludzie ze świata przestępczego, dotyczy to obywateli ukraińskich, białoruskich, polskich. Ta sprawa nie ma charakteru narodowego - kontynuował.

Czytaj więcej Polityka Szymon Hołownia: Komisja ds. wpływów rosyjskich? Wiem z mediów. Nie było rozmowy z Tuskiem Mam nadzieję, że dojdzie do jakiejś rozmowy, w której będziemy mogli poznać szczegóły propozycji premiera - mówił w czasie spotkania z dziennikarzami marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, pytany o zapowiedziane przez Donalda Tuska powołanie rządowej komisji ds. badania wpływów rosyjskich.

Donald Tusk: Pętla informacji zaciska się wokół Antoniego Macierewicza

Tusk mówił również o działaniach Antoniego Macierewicza. - Mamy do czynienia przynajmniej z kilkunastoma sprawami. Jest przynajmniej kilka osób, których działania miały charakter politycznej dywersji. Od tego są służby, by takie osoby zostały wyeliminowane z życia publicznego. Były bardzo dobrze zaopiekowane przez polityków z pierwszej linii. Ta sprawa musi zostać wyjaśniona — powiedział premier.

— Pętla informacji, jakie gromadzimy, zaciska się wokół Antoniego Macierewicza. Mówię o tym bez satysfakcji. To jest coś upiornego, że ten człowiek miał taki wpływ na to, co się działo w Polsce — dodał.

Tusk wskazał, że PiS ciągle powtarza, że problem stanowi Bruksela i Berlin. - Te wypowiedzi mogą budzić czasem pusty śmiech, ale one są bardzo skoordynowane z całą polityczną aktywnością w Europie, promowaniem i współpracą z prorosyjskimi środowiskami wprost - mówił.