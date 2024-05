Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 817 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 19 na 20 maja rosyjskie drony atakowały obwód lwowski.

Rozpoczęta w poniedziałek 20 maja 2019 roku burzliwa kadencja prezydencka Wołodymyra Zełenskiego formalnie powinna się zakończyć w poniedziałek 20 maja 2024 roku. Ale społeczeństwo ukraińskie – wielokrotnie pytane przez socjologów – jasno i wyraźnie odpowiadało, że nie chce wyborów w czasie wojny. Podobnie mówił sam prezydent.

Reklama

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Zełenski: Jeśli wybory będą w czasie wojny - wystartuję Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla portugalskiej telewizji publicznej RTP powiedział, że będzie kandydował na prezydenta, jeśli w czasie wojny w 2024 r. odbędą się wybory.

Tego rodzaju głosowanie byłoby wyzwaniem, któremu walczące państwo ukraińskie by nie podołało. Nie dałoby się ochronić komisji wyborczych w kraju, którego całe terytorium jest w zasięgu rosyjskich rakiet. Nie wiadomo, jak zorganizować wybory dla milionów Ukraińców, którzy emigrowali z kraju. No i jeden z najważniejszych problemów: co z obywatelami Ukrainy pod okupacją?

Putin już zapowiedział, że z „nieprawomocnym” prezydentem Zełenskim nie będzie rozmawiał o pokoju

Ukraińska konstytucja nie daje jednak na te pytania jednoznacznej odpowiedzi, natomiast tamtejsza ustawa o stanie wojennym (który obowiązuje w kraju) kategorycznie zabrania przeprowadzania jakichkolwiek wyborów. W krótkiej historii współczesnej Ukrainy zdarzało się już, że prezydent urzędował dłużej, niż powinien (mimo że nie było wojny). W 2004 roku, w trakcie pomarańczowej rewolucji (zwanej też „pierwszym Majdanem”) Leonid Kuczma zajmował urząd trzy miesiące dłużej, czekając na powtórzenie drugiej tury wyborów prezydenckich.