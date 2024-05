RIO w trakcie kontroli zarzuciło wadliwe zbycie nieruchomości – określono cenę zbycia nieruchomości (bezprzetargowo), bo ustalono ją rzekomo w sposób zaniżony o 20 proc. na 500 tys. zł, zamiast 600 tys. zł, bo taka wartość wynika z operatu szacunkowego. Wg wójta to on gospodaruje mieniem i decyduje o wartości sprzedaży a nie operat szacunkowy. Poza tym swoboda, to sprzedaż bezprzetargowa, więc (nieruchomość przyległa) jest swoboda w określeniu warunków zbycia. Czy popełniono błąd – pyta radny.