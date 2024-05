Mateusz Morawiecki przekonuje, że trzeba zaminować wschodnią granicę Polski

- Nasi przeciwnicy polityczni, doskonale wiedząc, z czym wiąże się ten atak Łukaszenki i Putina na wschodnią granicę Polski, atak hybrydowy, który miał doprowadzić do ośmieszenia Polski, nie wsparli i nie wspierali przez lata tworzenia tej zapory, która miała nie powstać w trzy lata, a powstała w pół roku i jest realnym miejscem do obrony Polski przed atakiem hybrydowym ze strony Białorusi, tak naprawdę z inspiracji Putina - mówił.

Były premier Mateusz Morawiecki, poseł PiS Adam Andruszkiewicz i starosta sokólski Piotr Rećko przy zaporze na polsko-białoruskiej granicy PAP/Artur Reszko

Mateusz Morawiecki nazwał lidera PO, premiera Donalda Tuska "ojcem kłamstwa". - Ile skupia się kłamstw na tej zaporze, to coś absolutnie nieprawdopodobnego - zaznaczył. Przekonywał, że obóz polityczny Prawa i Sprawiedliwości od czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego podejmował działania, które "prowadziły do tego, żeby tę granicę umacniać".

Były premier krytykuje traktat ottawski

- Ta linia, linia granicy wschodniej, jest święta dla nas. Nie możemy oddać ani piędzi, ani kawałka ziemi - oświadczył w Usnarzu Górnym Morawiecki. - Żeby tak było, proponujemy nie tylko wzmocnienie całej granicy od obwodu królewieckiego przez granicę z Białorusią i dalej na południe, na wszelki wypadek, muszą być odpowiednie mechanizmy, które będą nas chroniły - dodał.

Czytaj więcej Wojsko Czym może być "Tarcza Wschód? Ekspert: Fortyfikacje mogą sięgać 100 km w głąb kraju Przemawiając z okazji obchodów 80 rocznicy bitwy pod Monte Cassino, premier Donald Tusk zapowiedział inwestycję w wysokości 10 mld zł we wzmocnienie wschodniej granicy RP. Narodowy Plan Obrony i Odstraszania nazwany został kryptonimem “Tarcza Wschód”. Co kryje się za tymi ambitnymi planami? Rozmowa z Jarosławem Wolskim z Akademii Marynarki Wojennej.

Były premier wspomniał, że w latach 90. Polska stała się sygnatariuszem traktatu ottawskiego. - To jest traktat, który doprowadził do tego, że Polska nie może robić realnych umocnień na granicy ze względu na to, że jako członek tego traktatu nie możemy posługiwać się tym, co na linii frontu między Ukrainą a Rosją, na Ukrainie, jest najbardziej efektywne, czyli minami, czyli zaminowaniem pól - tłumaczył.