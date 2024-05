Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?

• definiowanie listy szkoleń w podziale na szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne;

• ocena okresowa pracownika według kilku metod: OKR (Objectives and Key Results), 180 stopni i jej uproszczonej wersji - 90 stopni;

• elastyczne konfigurowanie szablonów ocen, przypisywanie arkuszy ocen do pracowników;

• prowadzenie procesu rekrutacyjnego (m.in. dodawanie i zatwierdzanie wakatów, tworzenie ofert pracy, praktyk i staży) nowych pracowników oraz pracowników, którzy są zainteresowani zmianą stanowiska w ramach struktur wewnętrznych.

Przygotowanie ocen dla pracownika w Comarch HRM wiąże się też z takimi funkcjonalnościami jak:

• Dekompozycja strategii i celów całej organizacji na cele i zadania poszczególnych zespołów i pojedynczych pracowników,

• Zarządzanie regularnymi spotkaniami kierowników z pracownikami,

• Ocena pracownika różnymi metodami oceny, w tym samoocena i feedback od kierownika,

• Zarządzanie procesem oceny, wraz z raportowaniem zmian oceny w czasie,

System ten jest sprawdzony u wielu klientów Comarch oraz stosowany od kilkunastu lat wewnętrznie w firmie.

Na wdrożeniu HRM skorzystają wszyscy

Wdrożenie Comarch HRM daje dużo korzyści pracownikom. Dzięki niej mogą oni załatwić wiele swoich spraw, bez angażowania w nie działów kadrowych. Złożenie wniosków urlopowych, zgłoszenie delegacji, czy przekazanie informacji o nieobecności, nigdy nie było tak proste.

Z kolei pracodawca ma możliwość wglądu w czas pracy, układanie harmonogramów, czy przeprowadzanie ocen pracowniczych według różnych metod. Co ważne, może też zaplanować szkolenia dla pracownika. Możliwość rozwoju i zdobywania nowych kompetencji jest istotna, ponieważ stanowi jeden z czynników, obok płacowych i pozapłacowych benefitów, który skłania do pozostania w firmie na dłużej. Niedawna ankieta Great Place to Work Linkedin potwierdziła duże znaczenie szkolenia pracowników dla ich zatrzymania w firmie. Aż 43% ankietowanych wskazało brak możliwości rozwoju jako główny powód, dla którego odeszli z ostatniej pracy.

To nie wszystkie benefity z wdrożenia. - Comarch HRM nie tylko przynosi korzyści dla pracowników. Aplikacja pomaga zminimalizować papierowy obieg dokumentów. Usprawnia też pracę działu płacowo-kadrowego czy współpracę z biurem rachunkowym (dane z Comarch HRM synchronizują się z modułem płacowo-kadrowym Comarch ERP). To również narzędzie pozwalające pracodawcy zarządzać miękkim HR, tworzyć plany szkoleniowe czy prowadzić oceny pracownicze. Umożliwia to pracodawcy zarządzanie zespołem tak, aby pracownicy mogli się cały czas rozwijać i osiągać jak najlepsze wyniki - dodaje Katarzyna Bibrzycka-Curzydło, Konsultant Comarch ERP ds. kadrowo-płacowych.

Ponadto automatyzacja procesów administracyjnych związanych z obsługą pracowników, takich jak obsługa dokumentów, zmniejsza koszty prowadzenia biznesu.

