Tegoroczna edycja badania "Entrepreneurship Reality Check”, które w Polsce prowadzi Polsce Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (w ramach międzynarodowego raportu Global Entrepreneurship Monitor - GEM) pokazało wyraźnie, że "strach przed porażką powstrzymuje Polaków przed założeniem własnej działalności".

- Polska nie jest w tym obszarze odosobniona, sytuacja wygląda podobnie w innych krajach - napisano w podsumowaniu wyników badania. Według niego, 83 proc. Polaków ocenia, że założenie firmy nad Wisłą jest proste, ale "tylko 43 proc. jest zdania, że własny biznes to dobry sposób na zrobienie kariery".

W najbliższych miesiącach jeszcze więcej miejsca tematowi przedsiębiorczości poświęci „Rzeczpospolita”, która i tak na co dzień przedstawia opinie biznesu. W sposób analityczny przyjrzymy się temu kim jest mały polski przedsiębiorca i z jakimi wyzwaniami się mierzy oraz jakie przeszkody musi pokonywać?

Celem projektu „Perspektywy Polskiej Przedsiębiorczości” będzie analiza aktualnych trendów, wyzwań oraz szans, jakie stoją przed prowadzącymi działalność gospodarczą oraz tymi, którzy planują ją rozpocząć.

Obawa przed ryzykiem

Jak podkreślają eksperci, to pandemia i wzrost kosztów prowadzenia działalności przyczyniły się do wzrostu obaw przed biznesową porażką.

PARP wskazuje, że niemal połowa dorosłych Polaków uważa, iż ma odpowiednie umiejętności i wiedzę do prowadzenia własnego biznesu, prawie trzy czwarte dostrzega dobre możliwości rozpoczęcia działalności w swojej okolicy, ale 52 proc. boi się porażki i dlatego powstrzymuje się z wejściem na biznesową ścieżkę.

– Wysokie wskazania strachu przed porażką wynikają z niechęci do podejmowania ryzyka oraz wciąż dobrej sytuacji na rynku pracy. To właśnie ta cecha została wzmocniona podczas pandemii, kiedy uświadomiliśmy sobie ryzyko wpisane w prowadzenie działalności gospodarczej. Kolejne wydarzenia: wojny, kryzysu energetycznego i dynamicznego wzrostu cen przyniosły niepewność o przyszłość i spadek realnych dochodów do dyspozycji. Nie bez znaczenia są także uwarunkowania rynku pracy – z jednej strony niskie bezrobocie, z drugiej rosnące koszty zatrudnienia i coraz większa presja na dostosowanie się do najnowszych regulacji i trendów – w taki sposób wyniki badania skomentowała Anna Tarnawa, lider polskiego zespołu badawczego GEM, kierownik sekcji Badań i Strategii w PARP.

Autorzy badania podkreśli, że "niepokojąco wygląda autorski wskaźnik GEM dotyczący przedsiębiorczości we wczesnym stadium, który oznacza procent ludności w wieku produkcyjnym, która jest na etapie zakładania działalności gospodarczej lub prowadzenia firmy nie dłużej niż 3,5 roku". - Wynosi on zaledwie 2,5 proc., co plasuje Polskę na ostatnim miejscu na świecie, także pod względem planów w zakresie zatrudniania pracowników - dodano w komentarzu.

Uwaga na wysokie koszty

71 proc. właścicieli młodych firm wskazało, że powodem założenia działalności była konieczność zarobkowania w obliczu ograniczonej liczby miejsc pracy.

Jak zauważa PARP, choć gospodarka w ubiegłym roku "odbiła" to wysokie koszty pracy i energii pozostają główną barierą dla działalności. - W 2024 r. w Polsce – w porównaniu do poprzednich czterech lat – nie nastąpiła poprawa uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości, która jest przedmiotem badań GEM - napisano w komentarzu do badania. – Jeśli chcemy budować konkurencyjną gospodarkę, musimy nie tylko upraszczać formalności związane z prowadzeniem działalności, ale przede wszystkim edukować i wspierać przedsiębiorców, aby lepiej radzili sobie z wyzwaniami – ocenił Przemysław Zbierowski, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i członek polskiego zespołu badawczego GEM.

