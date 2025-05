W 2024 r. kanał telewizyjny Russia Today (RT), kierowany przez propagandzistkę Margaritę Simonian (objęta sankcjami Zachodu), wydał rekordową w swojej historii kwotę na rozpowszechnianie kłamstw Kremla na całym świecie. Była to równowartość 1,47 mld zł czyli 31,7 mld rubli (o 4,2 mld rubli więcej niż w 2023 r.). Wynika to ze sprawozdań finansowych organizacji non-profit TV-Nowosti, która zarządza kanałem. Dotarł do nich opozycyjny rosyjskojęzyczny portal „Możem objasnić” (MO).

Rosyjscy podatnicy finansują propagandę Putina

Budżet RT jest niemal w całości finansowany z budżetu Rosji. Można go porównać z rocznymi budżetami całych regionów rosyjskich. Przykładowo finansowanie Inguszetii, Kałmucji, Nienieckiego Okręgu Autonomicznego i Żydowskiego Okręgu Autonomicznego jest niższe niż mediów Simonian (odpowiednio 27,7 mld rubli; 26,6 mld rubli; 23,4 mld rubli i 20,2 mld rubli). Decyzją rosyjskiego ministerstwa finansów RT otrzymała od państwa 28,6 mld rubli w 2024 roku. W 2025 roku utrzymanie kanału, zgodnie z ustawą budżetową, powinno kosztować podatników 31,1 mld rubli.

W dokumentach telewizja chwali sie zyskiem, który w zeszłym roku miał być najwyższy od początku agresji Putina na Ukrainę. Kanał zarobił dwukrotnie więcej niż w 2023 roku – 410 milionów rubli. To wątpliwe liczby, bowiem RT zakończyła 2022 rok stratą w wysokości 25 milionów rubli. A od trzech lat jest objęta sankcjami Zachodu.

Zatajone dane o wydatkach, kierunek arabski

RT zataiła dane dotyczące wydatkowania środków budżetowych, choć jako organizacja non-profit zobowiązana jest do przesyłania sprawozdań do ministerstwa sprawiedliwości. Portal MO zauważa, że ​​raport RT za 2024 r. nie został jeszcze opublikowany na portalu ministerstwa. Według dostępnych danych w 2023 roku kanał telewizyjny otrzymał dotację w wysokości pół miliona rubli od stowarzyszenia „Znanie" i zwiększył liczbę pracowników z 3774 do 4088 osób.