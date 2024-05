– Rosja stanowi egzystencjalne zagrożenie dla Europy. Jeśli wygra w Ukrainie, Putin się nie zatrzyma, tylko pójdzie dalej – przesłanie, jakie za pomocą wideo łączy skierował do uczestników spotkania Mateusz Morawiecki, brzmi w Polsce banalnie: jest ciągle powtarzane w naszym kraju już trzeci rok. Jednak na zjeździe Europa Viva 24 tezy byłego szefa polskiego rządu brzmiały nie tylko oryginalnie, lecz także kontrowersyjnie.

Wśród jego słuchaczy znalazła się przecież liderka Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Francuzka na parę tygodni przed rosyjską inwazją mówiła „Rzeczpospolitej”: „można myśleć, co się chce, ale Ukraina należy do rosyjskiej strefy wpływów”. Od tego czasu, aby utrzymać poparcie w sondażach, nieco złagodziła poparcie dla Putina, ale wciąż jest przeciwna dostarczaniu Ukraińcom broni i przyjęciu ich kraju do Unii i NATO. Uważa, że kolejne sankcje UE na Rosję są zbędne.

Obok Mateusza Morawieckiego w Madrycie wystąpił Viktor Orbán. W podejściu do Rosji nie łączy ich nic

Do Madrytu przylecieli też przedstawiciele CPAC (Conservative Political Action Plan), lobby protekcjonistycznej frakcji Partii Republikańskiej. Przekonywali, że powrót Donalda Trumpa do Białego Domu to kwestia paru miesięcy. Spełnienie tego scenariusza nie wróży nic dobrego dla Kijowa. Pod wpływem byłego prezydenta Kongres przez przeszło pół roku blokował przyjęcie pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy. Z tego powodu sytuacja na froncie jest dziś bardzo trudna. Ale to może być tylko początek, skoro Trump zapowiada, że jeśli znów będzie prezydentem USA, „w ciągu 24 godzin” dojdzie do porozumienia z Putinem. Jak niedawno tłumaczył „Washington Post”, ceną byłoby uznanie przez Amerykę zdobyczy terytorialnych w Ukrainie.

Za pomocą zdalnych łączy wystąpił też w Madrycie Viktor Orbán. To najlepszy przyjaciel Kremla w Unii

Za pomocą zdalnych łączy wystąpił też w Madrycie Viktor Orbán. To najlepszy przyjaciel Kremla w Unii. Blokował, ile mógł, każdą kolejną rundę sankcji na Rosję. Podobnie jak przystąpienie Szwecji do NATO.