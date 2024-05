- Rosjanie używają 300 samolotów na terytorium Ukrainy — powiedział. - Potrzebujemy co najmniej 120-130 samolotów do odparcia ataków powietrznych — dodał Zełenski, odnosząc się do myśliwców F-16, z których niektóre, jak ma nadzieję, zostaną wkrótce użyte na froncie.

- Nie możecie tego teraz zapewnić? OK ... wracając do samolotów, które macie na terytorium sąsiednich krajów NATO: wznieście je, zestrzelcie cele, chrońcie cywilów — mówił. - Czy mogą to zrobić? Jestem pewien, że tak. Czy to jest atak krajów NATO, ich udział? Nie — dodał.

Ukraina chce zaatakować cele wewnątrz Rosji. Rozmawia z zachodnimi partnerami

Ukraiński prezydent powiedział również, że Kijów negocjuje z międzynarodowymi partnerami, aby użyć ich broni do uderzenia w rosyjski sprzęt wojskowy na granicy i dalej na terytorium Rosji.

- Jak dotąd nie ma żadnych pozytywnych rezultatów - powiedział.