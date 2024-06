Jesteśmy sceptycznie nastawieni do certyfikacji. Chociaż w przestrzeni publicznej wokół niej narosło wiele mitów, to oczekiwania z nią związane rozmijają się z tym, czym z prawnego punktu widzenia jest certyfikacja. Pojawiają się opinie, że pozwoli sprofesjonalizować rynek zamówień publicznych, a dzięki jej wprowadzeniu nierzetelni wykonawcy mieliby zostać (wreszcie) pozbawieni realnych szans na uzyskanie zamówień. Uważamy, że to się nie stanie. Certyfikacja z założenia ma polegać jedynie na tym, że jednostka certyfikująca będzie weryfikowała spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub brak przesłanek wykluczenia jednorazowo, co do zasady raz na trzy lata, a nie tak jak obecnie w ramach każdego postępowania. Nie spowoduje to jednak, że nierzetelny wykonawca zostanie wyeliminowany z rynku. Trzeba bowiem pamiętać, że wykonawcy w dalszym ciągu będą mogli brać udział w postępowaniu mimo braku certyfikatu, ponieważ certyfikacja – i wynika to z prawa unijnego – jest dobrowolna.

Czytaj więcej ABC Firmy Przetargi będą przebiegać sprawniej dzięki certyfikatom Szereg dokumentów zastąpi certyfikat wykonawcy zamówień publicznych. Będzie potwierdzał spełnienie przez oferenta określonych wymogów.

Czy są jeszcze jakieś wady certyfikacji?

Projekt ustawy nie odpowiada na istotne pytanie o rolę jednostki certyfikującej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jej ewentualny status przed KIO. W sytuacji, w której zamawiający na podstawie certyfikatu dopuści do wykonania zamówienia wykonawcę, a jego konkurent odwoła się od tej decyzji do KIO i słusznie go podważy, to zamawiający jako strona postępowania będzie musiał dokonać ponownej oceny ofert w postępowaniu oraz ponieść koszty postępowania odwoławczego. Poleganie jedynie na certyfikacie z punktu widzenia zamawiających może być ryzykowne. W praktyce przyniesie niewiele korzyści.

Czy to wykonawca, który nie ma aktualnego certyfikatu nie powinien ponieść odpowiedzialności?